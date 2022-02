Nakon što su bivše Playboyeve zečice ispričale bizarne stvari o Hugh Hefneru u dokumentarcu "Tajne Playboya", oglasili su se i mnogi bivši zaposlenici slavnog osnivača Playboya.

'Pokazao je predanost poštenom životu'

Stotine ljudi koji su godinama bili povezani s Playboyem, stali su u obranu Hugha Hefnera. U utorak je magazin People dobio otvoreno pismo koje su potpisale stotine bivših Playboyevih zečica, Playmatesa, bivše Hefnerove djevojake i zaposlenici - svi oni osuđuju Playboyev serijal i sve navedene optužbe protiv Hefnera, koji je preminuo 2017. u 91. godini.

"Potpisujemo svoja imena kako bismo podržali Hugha M. Hefnera. Prema svemu što znamo o Hefu, on je bio osoba istaknutog karaktera, izuzetne ljubaznosti i posvećenosti slobodnoj misli", navodi se u pismu.

"Pokazao je predanost poštenom životu van svega ostalog. Naše vrijeme unutar Playboya ostaje razdoblje koje svi volimo. Ponosno potpisujemo ovo pismo u znak priznanja karaktera Hugha Hefnera usred neutemeljenih optužbi u A&E serijalu", stoji u pismu.

Nakon objave ovog otvorenog pisma, glasnogovornik A&E medijske kuće rekao je u izjavi: "Priče podijeljene u Tajnama Playboya osobna su iskustva sudionika dokumentarca i zaslužuju da budu ispričane unatoč tome koliko ih je nekima teško čuti.

Otvoreno pismo, ili drugačije iskustvo s gospodinom Hefnerom i s kulturom Playboya, ne negiraju iskustva onih koji su se javili kako bi podijelili svoju istinu. Veselimo se nastavku serijala i daljnjim pričama sudionika", rekao je glasnogovornik medijske kuće koja distribuira kontroverzni dokumentarac o Playboyu.

'Hef nikada ni od koga nije ništa očekivao'

Nekoliko žena koje su se potpisale u otvorenom pismu dale su i individualne izjave te komentar na sam dokumentarac. "Sve ljude treba poticati da dijele svoja individualna iskustva u ovom svijetu, ali nikoga ne treba ohrabrivati da opisuje istinu na račun karaktera druge osobe", rekla je Kimberly, koja je bila u braku s Hefnerom 21 godinu, od 1989. do 2010.

"Tužna sam zato što ovi izvještaji umanjuju svjetlost pravih žrtava seksualnog zlostavljanja, i nadamo se da će s vremenom, oni koji prodaju laži kako bi oklevetali Hefa, pronaći mir u svojim životima", dodala je Kimberly.

Baio, koja je bila jedna od Hughovih djevojaka nakon njegovog rastanka od Kimberly 1998., a živjela je u Playboy vili s Holly Madison od 2001. do 2003., također je branila pokojnog osnivača Playboya. "Bila sam tamo kada se Holly uselila u vilu. Bila sam tamo kada je premještala svoje stvari u Hefovu spavaću sobu. Holly je žudjela i željno je čeznula da bude djevojka broj 1", komentirala je Baio Holly Madison, koja je u seriji ispričala da ju je Hefner maltretirao dok su hodali od 2001. do 2008. godine.

Na otvoreno pismo se potpisala i Hedden, zečica u Playboy klubovima od 1972. do 1974. i stanarka vile tijekom 70-ih i 80-ih: "Srela sam Hefa nekoliko puta i družila se u Playboy vili u Los Angelesu. Hef nikada ni od koga nije ništa očekivao", napisala je Hedden te stala u obranu osnivača Playboya.

Jamieson, bivši zaposlenik Playboy Enterprisesa od 1969. do 1975. također je komentirao svog bivšeg šefa: "Hef je bio najljubazniji čovjek i odnosio se prema svakoj zečici s potpunim poštovanjem. Ulijevao je povjerenje svakom gostu, a i nama je pružao zvjezdani tretman. Volim ga. Promijenio je živote na bolje! Zauvijek ću mu biti zahvalan", komentirao je Jamieson.

Na sve to oglasila se i Patsy Quinn Bowen, koja je radila u Atlantic Playboy Clubu od 1967. do 1973.: "Voljela sam raditi tamo. To mi je omogućilo način života koji nikada ne bih imala radeći kao pravna tajnica. Zapamtite da je to bila 1967. godina! Upoznala sam tako mnogo dobrih ljudi i s nekima od njih sam ostala prijatelj tijekom godina", rekla je Bowen.

Javio se i Hefnerov sin

Osim bivših zaposlenika Playboya, javio se i Hefnerov sin. Cooper Hefner, prije premijere dokumentarnog serijala dao je podršku svom pokojnom ocu. Krajem siječnja na Twitteru je objavio: "Neki možda ne odobravaju život koji je odabrao moj tata, ali moj otac nije bio lažov. Koliko god bio nekonvencionalan, bio je iskren u svom pristupu i živio je pošteno. Bio je velikodušan i duboko se brinuo za ljude. Ove pokvarene priče su studija slučaja kako žaljenje postaje osveta", napisao je Cooper.

Sadašnje vodstvo Playboya također je izdalo priopćenje prije premijere "Tajne Playboya", osudili su navodne "odvratne postupke" pokojnog osnivača i detaljno naveli predanost "pozitivnoj promjeni" pod novim vodstvom. "Prvo i najvažnije, želimo reći da vjerujemo ženama i njihovim pričama te snažno podržavamo pojedince koji su se javili kako bi podijelili svoja iskustva", stoji u priopćenju. "Kao brend, čija je srž seksualna pozitivnost, vjerujemo da su sigurnost i odgovornost najvažniji, a sve manje od toga je neoprostivo", napisali su iz Playboya, prenosi People.