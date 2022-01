Madison je okruženje koje je Hefner izgradio opisala kao kult. "Predstavljao se kao brižan i velikodušan. Pogotovo dok ga promatrate u toj atmosferi, navodno želeći da se svi samo dobro zabave. Znate, bilo je nekog sjaja u njemu. Tako u glavi počnete graditi sliku o njemu kao o osobi koja ne griješi. No danas, osvrćući se na vrijeme provedeno u Playboyu, sve me to podsjeća na seks kult", rekla je.