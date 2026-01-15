Drama oko Ane Bekute: Vučić je obožava, studenti iz Srbije gađaju, a ona puni zagrebačku Arenu

Na dočeku pravoslavne Nove godine u Čačku, koncert pjevačice Ane Bekute prekinuli su prosvjednici, gađajući nju i bend grudama snijega. Glavni razlog prosvjeda bio je navodni honorar od 40.000 € isplaćen iz gradskog proračuna, što su građani smatrali neprimjerenim trošenjem javnog novca. U objavi na Redditu pjevačica je opisana i kao "SNS ćaci", pogrdnim terminom koji se u Srbiji koristi za pristaše vladajuće Srpske napredne stranke.

Potpuno drugačija slika stiže iz Zagreba, gdje Bekuta ima zakazan koncert u Areni za Valentinovo, 14. veljače 2026. godine. Ulaznice se, prema svemu sudeći, odlično prodaju, što je i navelo autora objave na Redditu da postavi pitanje o stanju u društvu koje s jedne strane odbacuje pjevačicu zbog političke povezanosti, a s druge je masovno prihvaća isključivo kao zabavljačicu.

''Ana Bekuta, SNS ćaci koja je istjerana s koncerta sinoć, u Zagrebu rasprodaje Arenu. Kako smo kao društvo tako propali?'', stoji u opisu teme na spomenutoj platformi.

Rasprava koja je uslijedila na Redditu brzo se razvila u dva glavna smjera. Najviše podrške dobio je komentar: "Kog boli k* više... Ekipa se tamo ide zabaviti i zaboli ih i za politiku i povijest i budućnost." Mnogi korisnici složili su se da publiku u Hrvatskoj jednostavno ne zanimaju unutarnje političke borbe u Srbiji i da na koncerte idu isključivo radi zabave, ne opterećujući se time tko je izvođač ili kakvi su njegovi politički stavovi.

S druge strane, korisnici iz Srbije i dio Hrvata pokušali su objasniti da se ne radi samo o politici, već o etici i podržavanju osobe povezane s režimom koji mnogi smatraju korumpiranim. "Kao neko iz Srbije, tko trpi da nas ova go*na jašu već desetljećima i po... pogađa me", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako bi Hrvate to trebalo brinuti jer se "moralnost ili karakter ne brišu s prelaskom granice". Neki su povukli paralelu, navodeći da je odlazak na njezin koncert "isto kao da idete na književno veče kad je gost Šešelj".

O svemu se oglasio i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. “Zvao sam je i zahvalio joj na hrabrosti i načinu na koji je pružila otpor divljacima”, rekao je Vučić, kako prenosi Nova.rs.

