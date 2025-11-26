Ne viđamo ga često: Doris Pinčić objavila fotografiju sa suprugom Davorom, imala je poseban povod

Poznata voditeljica i influencerica Doris Pinčić Guberović (37) provela je večer u kazalištu, a svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da ju je nova predstava Kazališta Moruzgva potaknula na duboko razmišljanje. U društvu supruga Davora Guberovića, Doris je podržala svoju kolegicu i prijateljicu, glumicu Eciju Ojdanić (51), a njezina objava na Instagramu jedno je i jedna od rijetkih prilika u kojima voditeljica daje uvid u svoju svakodnevicu.

Na fotografiji, koju možete pogledati ovdje, Doris pozira s Ecijom i suprugom Davorom, a u opisu je podijelila svoje oduševljenje predstavom "Kamo ide ovaj svijet?".

"Glumci duhoviti, okretni, spretni... Publika sretna, zadovoljna i ispunjena pitanjima ide doma", napisala je Doris, ističući da predstava postavlja ključno pitanje o našoj budućnosti u srazu s umjetnom inteligencijom. Posebno je preporučila predstavu tinejdžerima "koji žive paralelno u virtualnom koliko i u ovom stvarnom svijetu".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prikupila brojne pozitivne reakcije

Kao diplomirana glumica, Doris Pinčić Guberović uvijek rado podržava domaću kazališnu scenu. Iako je njezina svakodnevica ispunjena voditeljskim obvezama i brigom o troje djece, pronalazi vrijeme za kulturna događanja. Njezina preporuka stoga ima posebnu težinu, a poruka o važnosti razgovora s mladima o virtualnom svijetu odjeknula je među njezinim pratiteljima.

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili podršku i divljenje. Među komentarima se istaknula i poruka same Ecije Ojdanić, koja je Doris kratko i srdačno zahvalila: "Hvala, srce moje drago", potvrđujući njihovo blisko prijateljstvo.

Svojom objavom Doris nije samo podijelila djelić svog privatnog života, već je iskoristila svoj utjecaj kako bi promovirala kulturu i potaknula važan dijalog o izazovima modernog doba, pokazavši još jednom zašto je jedna od omiljenih osoba na domaćoj javnoj sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Otto Barić otkrio opasnosti rušenja Vjesnika: 'Moglo bi trajati mjesecima'