Trump i Melania na Papinom sprovodu prekršili važno vatikansko pravilo

Donald Trump (78) i njegova supruga Melania Trump (55) prisustvovali su posljednjem ispraćaju Pape Franje. Slavan par mnogima je zapeo za oko zbog modnog odabira, a čini se da su prekršili kodeks odijevanja namijenjen za sprovod . Američki predsjednik je odjenuo odijelo plave boje koje je upario s plavom kravatom, no strogi dress code nalaže da muškarci moraju nositi cnro odijelo s crnom dugom kravatom i bijelom košuljom. Uz to, cipele, čarape, kaputi i kišobrani također moraju biti crne boje. Za razliku od njega, Melania je bila odjevena u crno od glave do pete, no ipak je prekršila vatikansko pravilo odabravši otvorene cipele na petu.

Crna je boja simbol za žalost i poštovanje, a za Papinske sprovode obavezna je crna i elegantna odjeća. Melania je za ispraćaj odabrala crni kaput koji seže ispod koljena te crni veo. Naime, sličan takav veo nosila je i 2017. godine kad je upoznala Papu Franju.

Melania je 2017. godine postala prva katolička prva dama u Bijeloj kući od Jacqueline Kennedy, koja je također tijekom posjeta kardinalu Katoličke Crkve nosila crnu haljinu i veo. Mnogi vjeruju da je Melania današnjom modnom kombinacijom htjela odati počast njenom prvom susretu s Papom.

Ipak, Melanijine cipele nisu bile u skladu s nepisanim pravilima odijevanja. Vatikan preporučuje odabir zatvorenih i nižih cipela koje više odaju dojam suzdržanosti, za razliku od njenih cipela na visoku petu za koje Vatikan smatra da mogu biti previše ekstravagantne.

Inače, Melania je za vrijeme prvog mandata njenog supruga slovila kao jedna od najbolje odjevenih prvih dama, s obzirom na to da vješto kombinira luksuz s elegancijom.

