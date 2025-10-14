SRETNE VIJESTI /

Dominik Livaković i njegova Helena dobili drugo dijete

Dominik Livaković i njegova Helena dobili drugo dijete
Foto: Sime Zelic/pixsell

Dominik i Helena Livaković su u siječnju 2024. dobili sina Joakima

14.10.2025.
8:15
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
Prema pisanju Storyja, nogometaš Dominik Livaković (30) i njegova supruga Helena Livaković ,dobili su drugo dijete, a vijest o prinovi potvrdio je izvor blizak obitelji za spomenuti medij. Baš kao što je to bio slučaj i u prvoj trudnoći, Helena je detalje čuvala daleko od očiju javnosti.

Inače, Helena je u siječnju prošle godine na svijet donijela malenog Joakima, svoje prvo dijete s legendarnim vatrenim. Vijest o tome da će postati roditelji iznenadila je javnost s obzirom na to da gotovo nitko nije znao da je nogometaševa supruga bila u drugom stanju.

 

 

 

 

Helenu Livaković zovu hrvatskom Meghan Markle

Podsjetimo, Njihova ljubavna priča započela je 2017. godine, a bili su prijatelji i prije toga. Zaručili su se 2021. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije u lipnju u katedrali sv. Stošije u Zadru. Svadbeno slavlje tada se nastavilo u Petrčanima.

 

 

 

 

Helena na svom Instagram profilu često pokazuje sretne trenutke bračnog života, koji su postali još veseliji otkako im se pridružio sin Joakim. Zbog prirodne ljepote mnogi je smatraju najzgodnijom WAGsicom, a nerijetko je uspoređuju i sa suprugom princa Harryja, zbog čega je dobila naziv "hrvatska Meghan Markle".

Dominik LivakovićHelena Livaković
