Domenica progovorila o ljubavi s odvjetnikom: Otkrila kakva pitanja javnosti je najviše ljute

Splitska pjevačica Domenica Žuvela (33) godinama je prisutna na glazbenoj sceni, no svoju privatnost ljubomorno čuva. Njezina dugogodišnja ljubavna priča s odvjetnikom Ivanom Bačićem odvija se daleko od medijskih reflektora i društvenih mreža, što je u današnje vrijeme prava rijetkost.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pjevačica se u razgovoru za Story osvrnula na česta pitanja o braku i obitelji s kojima se susreće, ističući kako je fascinira potreba pojedinaca da ulaze u tuđe intimne prostore te da se žene u medijima i društvu često suočavaju s nepotrebnim pritiscima.

Mir na prvom mjestu

"Fascinantno mi je koliko ljudi žele zadirati u nečiju intimu. Dosta je tih dvostrukih kriterija i pitanja kad će svadba, kad će djeca."

Iako ne dijeli zajedničke fotografije na društvenim mrežama niti voli govoriti o detaljima, Domenica ne skriva da u ljubavi cvjeta. Naglašava kako joj je mir s partnerom na prvom mjestu te da je prava sreća kada čovjek uspije sačuvati ono najvrjednije samo za sebe.

"Nikad neću biti osoba koja će širom otvoriti vrata svoje intime javnosti. Ja sam odabrala biti javna osoba i prihvatila sam odgovornost koja dolazi s tim, ali osoba koja je uz mene ne mora nositi taj teret ako to ne želi."

Ovakvim stavom pjevačica je jasno dala do znanja da nema namjeru podlijegati društvenim očekivanjima, već da vlastite korake u vezi i životu gradi isključivo prema svojim i partnerovim pravilima.