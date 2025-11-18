Domaće zvijezde oglasile se nakon katastrofalnog požara Vjesnika: 'Gotovo je'

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, zgrada "Vjesnika", doživio je tragičnu sudbinu u katastrofalnom požaru koji je izbio u ponedjeljak, kratko nakon 23 sata. Prizori silovite vatre koja je gutala visoku zgradu ostavili su mnoge građane diljem Hrvatske u stanju šoka i nevjerice.

Zagrebačke vatrogasne ekipe cijelu su noć i jutro vodile tešku bitku s plamenom, pokušavajući obuzdati razornu vatru. Međutim, razmjeri uništenja, vidljivi nakon gašenja, potvrdili su da je zgrada pretrpjela nepopravljivu štetu. Brojne poznate osobe su se oko ove situacije oglasile na Instagramu.

Ida Prester

Hrvatska pjevačica i voditeljica Ida Prester (46) nije skrivala svoje emocije. Na Instagramu je objavila dvije potresne fotografije "Vjesnika".

Foto: Ida Prester/instagram

Foto: Ida Prester/instagram

Ella Dvornik

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencera Ella Dvornik (34) je na Instagram Storyju objavila fotografiju zgrade u plamenu, uz gorak komentar:

"Htjela sam poželjeti svima dobro jutro, ali otvorio mi se ovaj prizor. Počivao u miru, Vjesnik."

Foto: Ella Dvornik/instagram

Rene Bitorajac

Hrvatski glumac Rene Bitorajac (53) je na Instagramu podijelio snimku događaja.

"Ode jedan od simbola Zagreba. Zgrada Vjesnika u plamenu. Predugo zapušteno i napušteno", napisao je.

Na samoj snimci moglo se čuti kako s nevjericom dobacuje:

"Zadnje sekunde Vjesnika... Mislim da su instalacije. Dečki se trude, svaka čast, ali... Šteta."

Podsjetimo, požar koji je u ponedjeljak oko 23 sata izbio u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu širio se vertikalno, a vatra je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca, naveli su jutros iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih, stoji u priopćenju Ministarstva.

Obnova zgrade u ovom trenutku jednostavno je nezamisliva, a količina financijskih sredstava za taj pothvat u ovom trenutku je nedokučiva. Sugovornicima Jutarnjeg lista najizglednije rješenje je rušenje nebodera. Prema mišljenju stručnjaka, to se može napraviti eksplozijom ili "grickanjem".

