Dolores Bura preminula u 48. godini: Šibenik se oprašta od omiljene fotografkinje
Šibenik se oprašta od voljene umjetnice
Tužna vijest pogodila je Šibenik – u 48. godini života preminula je Dolores Bura, šibenska fotografkinja i dugogodišnja instruktorica fitnessa, koja je godinama bila aktivna u lokalnom javnom životu. Vijest su za portal Šibenski.hr potvrdili njezini najbliži.
Dug oporavak nakon teškog moždanog udara
Dolores je prije tri godine doživjela snažan moždani udar, nakon čega se oporavljala u svom domu u Šibeniku. Tada se cijela zajednica ujedinila – Šibenčani su masovno sudjelovali u humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za njezino liječenje, pokazujući koliko je bila voljena i cijenjena.
Strast prema fotografiji koja ju je obilježila
U jednom ranijem razgovoru za Šibenski.hr, Dolores je govorila o svojim počecima u fotografiji. Prisjetila se prvih zalazaka sunca koje je snimala mobitelom, trenutaka provedenih na odmorištu Krka s prijateljicom te kako je postupno otkrivala da ima prirodan talent za vizualnu umjetnost. Uz osmijeh je opisivala kako su njihove fotografije s istog mjesta izgledale potpuno različito – što ju je potaknulo da dalje istražuje, uči i razvija svoje umijeće.
Misija joj je bila usrećiti ljude
Dolores je otvoreno govorila i o svojoj životnoj filozofiji – nastojanju da ljude učini sretnima. To je činila kroz fitness, razgovor, druženje i, naposljetku, kroz fotografiju koja joj je, kako je rekla, „otvorila vrata svijeta“. Upravo zahvaljujući fotografiji upoznala je i ljubav svog života, osobu koja joj je pomogla da otkrije vlastitu vrijednost i snagu.
