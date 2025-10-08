ZDRAVSTVENI PROBLEMI /

Đoković nakon iscrpljujućeg meča otkazao sve medijske obaveze i zabrinuo liječnike

Đoković nakon iscrpljujućeg meča otkazao sve medijske obaveze i zabrinuo liječnike
×
Foto: Profimedia

Đoković je prekinuo rutinu i zabrinuo fanove

8.10.2025.
11:27
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji srpski tenisač Novak Đoković (38) otkazao je konferenciju za medije nakon iscrpljujuće pobjede protiv Španjolca Jaumea Munara (28) na ATP Mastersu u Šangaju. Iako je slavio rezultatom 6:3, 5:7, 6:2 i osigurao plasman u četvrtfinale, Đoković se odmah nakon meča povukao iz javnosti zbog zdravstvenih problema.

Tijekom susreta vidjelo se da Đoković nije na svojoj uobičajenoj fizičkoj razini. Usporeni pokreti, učestalo brisanje lica i povremeni znakovi nelagode na licu odavali su da se ne osjeća dobro. Visoka vlažnost zraka dodatno mu je otežavala igru, a čini se da ga već neko vrijeme muči i ozljeda noge.

Đoković nakon iscrpljujućeg meča otkazao sve medijske obaveze i zabrinuo liječnike
Foto: Profimedia

Fokus mora biti na oporavku

Prema službenim informacijama iz Đokovićeva tima, odluka o otkazivanju konferencije donesena je nakon konzultacija s liječnicima. Preporuka je bila potpuni odmor, izbjegavanje bilo kakvog dodatnog stresa i obavezni liječnički pregledi.

„Fokus u ovom trenutku mora biti na oporavku“, poručili su iz njegova tima, dodajući da će se u idućim danima procijeniti hoće li Đoković biti spreman za nastavak turnira.

Iako je uspio izboriti prolazak dalje, pitanje je u kakvom će stanju izaći na sljedeći meč i hoće li ozljeda dodatno utjecati na njegovu izvedbu.

Novi izazov

U četvrtfinalu ga očekuje Belgijac Zizou Bergs (26), trenutačno niže rangirani igrač, no u Šangaju igra u odličnoj formi. Ipak, sva pažnja bit će usmjerena na Đokovićevo zdravstveno stanje i pitanje hoće li se uspjeti oporaviti na vrijeme i ostati u igri za naslov.

Đoković nakon iscrpljujućeg meča otkazao sve medijske obaveze i zabrinuo liječnike
Foto: Profimedia

Šutnja kao poruka

Đoković, poznat po tome da rijetko propušta medijske obaveze, ovim potezom zabrinuo je i obožavatelje i tenisku javnost. Njegovo fizičko stanje već se neko vrijeme komentira, a sada je jasno da problemi ipak postoje i zahtijevaju pažnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća na A3

Novak DjokovicZdravlje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZDRAVSTVENI PROBLEMI /
Đoković nakon iscrpljujućeg meča otkazao sve medijske obaveze i zabrinuo liječnike