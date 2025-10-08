Đoković nakon iscrpljujućeg meča otkazao sve medijske obaveze i zabrinuo liječnike

Najbolji srpski tenisač Novak Đoković (38) otkazao je konferenciju za medije nakon iscrpljujuće pobjede protiv Španjolca Jaumea Munara (28) na ATP Mastersu u Šangaju. Iako je slavio rezultatom 6:3, 5:7, 6:2 i osigurao plasman u četvrtfinale, Đoković se odmah nakon meča povukao iz javnosti zbog zdravstvenih problema.

Tijekom susreta vidjelo se da Đoković nije na svojoj uobičajenoj fizičkoj razini. Usporeni pokreti, učestalo brisanje lica i povremeni znakovi nelagode na licu odavali su da se ne osjeća dobro. Visoka vlažnost zraka dodatno mu je otežavala igru, a čini se da ga već neko vrijeme muči i ozljeda noge.

Fokus mora biti na oporavku

Prema službenim informacijama iz Đokovićeva tima, odluka o otkazivanju konferencije donesena je nakon konzultacija s liječnicima. Preporuka je bila potpuni odmor, izbjegavanje bilo kakvog dodatnog stresa i obavezni liječnički pregledi.

„Fokus u ovom trenutku mora biti na oporavku“, poručili su iz njegova tima, dodajući da će se u idućim danima procijeniti hoće li Đoković biti spreman za nastavak turnira.

Iako je uspio izboriti prolazak dalje, pitanje je u kakvom će stanju izaći na sljedeći meč i hoće li ozljeda dodatno utjecati na njegovu izvedbu.

Novi izazov

U četvrtfinalu ga očekuje Belgijac Zizou Bergs (26), trenutačno niže rangirani igrač, no u Šangaju igra u odličnoj formi. Ipak, sva pažnja bit će usmjerena na Đokovićevo zdravstveno stanje i pitanje hoće li se uspjeti oporaviti na vrijeme i ostati u igri za naslov.

Šutnja kao poruka

Đoković, poznat po tome da rijetko propušta medijske obaveze, ovim potezom zabrinuo je i obožavatelje i tenisku javnost. Njegovo fizičko stanje već se neko vrijeme komentira, a sada je jasno da problemi ipak postoje i zahtijevaju pažnju.

