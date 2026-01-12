Dok jedni jure niz snježne padine, drugi bježe na +25: Tko od slavnih bira snijeg, a tko pijesak

Ecija Ojdanić

Poznata glumica Ecija Ojdanić (52) ni ove zime nije odustala od aktivnog odmora. Unatoč zimskim nepogodama i teškim vremenskim uvjetima, zaputila se na skijanje te s pratiteljima podijelila djeliće snježne atmosfere.

Severina kao snježna kraljica

Pjevačica Severina (53) početak godine iskoristila je za odmor u austrijskom Kitzbühelu, gdje je boravila s obitelji i prijateljima. Fotografijama sa sunčanih alpskih padina pokazala je zimsku idilu, a pažnju je, kao i uvijek, privukla i besprijekornim modnim izdanjem. Uz osmijehe i opuštenu atmosferu, Severina je otkrila kako puni baterije nakon radne godine.

Ida Prester ponosna na sina

Na skijanju trenutačno uživa i voditeljica Ida Prester (47), koja je pratiteljima pokazala koliko je njezin sin Roko napredovao na stazi. U objavi je usporedila snimku njegovih prvih skijaških koraka od prije deset godina s današnjim kadrovima u kojima samouvjereno juri niz padinu, ne skrivajući ponos zbog njegova napretka.

Foto: @ida_prester

Zimske radosti i za obitelj Čagalj

U snježnim radostima uživa i obitelj Čagalj, a kako izgleda njihova zabava na skijanju otkrila je kći Iva Čagalj (18), podijelivši opuštene i vedre trenutke s odmora.

Foto: @iva_cagalj

Foto: @iva_cagalj

Topliji krajevi

Maja Šuput i Šime Elez na Baliju

Dok neki biraju snijeg, pjevačica Maja Šuput (46) i Šime Elez koji je u prošlogodišnjoj sezoni RTL-ovog showa utjelovio Gospodina Savršenog (27) pobjegli su u tropski raj. Zimu provode na Baliju, gdje uživaju u suncu, prirodi i luksuznom smještaju, a s njima je i sin Bloom. Maja je na društvenim mrežama pokazala prizore iz džungle, Monkey Foresta i romantične trenutke daleko od zimskih minusa.

Boris Rogoznica u ekstremnoj avanturi

Glazbenik Boris Rogoznica početkom siječnja krenuo je na putovanje bez povratne karte, koje je nazvao svojom najekstremnijom životnom avanturom. Trenutačno boravi u Indiji, no iskustvo u New Delhiju opisao je kao izrazito neugodno, ističući kaos, prljavštinu i loše uvjete, te najavio da će tu destinaciju uskoro napustiti.

Bojana Gregorić Vejzović na Tajlandu

Glumica Bojana Gregorić Vejzović (53) zimu je s obitelji provela na Tajlandu, gdje su uživali u tropskoj klimi, prirodnim ljepotama Phang Nga zaljeva i šarenilu Bangkoka. Fotografijama s putovanja otkrila je opuštenu obiteljsku atmosferu i bijeg od svakodnevice.

