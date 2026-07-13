Dok Greta Thunberg spašava svijet, njezina sestra osvaja pozornost golišavim izdanjima i glazbom

Kada se spomene prezime Thunberg, većina će odmah pomisliti na Gretu Thunberg (23), švedsku aktivisticu koja je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica borbe protiv klimatskih promjena. No, njezina mlađa sestra Beata MonaLisa Thunberg (20) odlučila je svjetla reflektora osvojiti na potpuno drugačiji način – glazbom, nastupima i golišavim slikama.

Dvadesetogodišnja Bea već godinama radi na glazbenoj karijeri, a pažnju javnosti privukla je viralnim snimkama svojih vokalnih izvedbi. Posebno je odjeknula njezina obrada pjesme "I Will Always Love You" Whitney Houston, kojom je pokazala svoje snažne vokalne sposobnosti.

Za razliku od Grete, čiji je javni imidž povezan s aktivizmom i ozbiljnim društvenim temama, Bea gradi potpuno drugačiju personu. Njezin stil obilježavaju dramatični nastupi, provokativne fotografije i izražavanje kroz modu i glazbu, zbog čega često izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama. Iako ih javnost često uspoređuje, Bea tvrdi da želi izaći iz sestrine sjene. Ne želi biti poznata samo kao "sestra Grete Thunberg", nego kao samostalna izvođačica koja ima vlastitu priču. Kada su je pitali o sestri i obitelji, rekla je kratko: "Nisam odgovorna za živote drugih ljudi", naglašavajući da je njen put posve drukčiji od Gretninog. Odrasla je u umjetničkoj obitelji – majka joj je operna pjevačica Malena Ernman, a otac glumac Svante Thunberg – pa joj nastupi nisu strani još od djetinjstva.

Bea je samouka umjetnica koja pleše otkad zna za sebe, a pjeva već od sedme godine. Prvi nastupi nisu uvijek bili glamurozni. "Nastupala sam na školskim priredbama i svi su mislili da sam naporna", priznala je za Interview Magazine. Već godinama radi na svom prvom albumu za koji sama piše pjesme. Album, na kojem radi od svoje 13. godine, je opisala kao pro-queer i anti-mačo projekt. "Stalno se vraćam i mijenjam stvari. Ima devet pjesama, od kojih je sedam gotovo. Album govori o slobodi identiteta i osnaživanju žena", otkrila je Bea, koju neki već zovu "gay ikonom".

Najavila je i pjesmu u kojoj ismijava američkog predsjednika Donalda Trumpa. U singleu 'I Found Your Father's Gun' izravno kritizira objektivizaciju žena, koristeći, kako kaže, 'njihov jezik protiv njih samih' kako bi razotkrila apsurdnost i dvostruke standarde.

Njezin glazbeni izričaj opisuje kao poruku slobode identiteta i osnaživanja žena, a inspiraciju pronalazi u velikim glazbenim ikonama poput Whitney Houston, Édith Piaf i Beyoncé. Dok Greta i dalje mijenja svijet kroz aktivizam, njezina sestra pokušava ga osvojiti na pozornici.