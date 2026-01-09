Dok ga čekaju mačeta i samostrel, Boris Rogoznica se javio s prve postaje svoje životne avanture

Samo dan nakon što je spakirao ruksak i napustio Hrvatsku bez povratne karte, glazbenik Boris Rogoznica javio se svojim pratiteljima na Instagramu. Njegova prva postaja na putu, koji je nazvao svojom "najekstremnijom životnom avanturom", je Doha, glavni grad Katara, gdje se, kako kaže, odmara i priprema za nastavak putovanja prema istoku.

Odmor prije ekstremnih izazova

Na novim fotografijama iz luke u Dohi, Rogoznica pozira u sportskom izdanju i otkriva da je mirnu destinaciju odabrao za početak svoje odiseje.

"Doha je divna. Dobro sam odabrao destinaciju za odmor pred ekstremne zemlje, da se slegne ulje i smiri buka u glavi od bombastične prošle godine", napisao je glazbenik. Opisao je i kako provodi dane na pravi odmor, bez stresa i obaveza: "Po cijele dane trčim, šetam ili jednostavno sjednem u park ili na kavicu i ništarim. A to je pravi godišnji, zar ne? Ne raditi ništa konkretno. Samo postojati i opuštati se."

Bijeg od zime

Ova objava prva je u nizu koje se očekuju s njegovog velikog putovanja. Podsjetimo, Boris Rogoznica je početkom siječnja napustio Hrvatsku, najavivši da kreće u svoju do sada najveću avanturu. Ovo je već treća godina zaredom da hladnu hrvatsku zimu mijenja za toplije, tropske krajeve. Putuje sam, s minimalnom prtljagom, ali s opremom koja upućuje na ozbiljne izazove koji ga čekaju. U ruksaku, osim osnovnih higijenskih i tehničkih potrepština, nosi i podlogu za spavanje, ronilačku masku, ali i mačetu te samostrel, što daje naslutiti da se nakon mirne Dohe sprema za boravak u divljini.

Njegov odlazak zaintrigirao je javnost, pogotovo jer dolazi nekoliko mjeseci nakon što je viđen u društvu "misteriozne brinete" tijekom putovanja u Logarsku dolinu u Sloveniji u studenom 2025., što je potaknulo nagađanja o njegovom ljubavnom životu nakon razvoda od voditeljice Doris Pinčić Guberović (37) 2020. godine.

