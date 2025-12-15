FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZIRALI U SKUPOM AUTU /

Do sada ga je vješto skrivala: Marina Visković po prvi put pokazala dečka

Do sada ga je vješto skrivala: Marina Visković po prvi put pokazala dečka
×
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Srpska pjevačica, Marina Visković, prvi put pokazala lice svog dečka

15.12.2025.
10:31
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica Marina Visković (37) prvi je put objavila fotografiju sa svojim partnerom, kojeg je do sada držala daleko od očiju javnosti. Na svom Instagram Storyju podijelila je zajedničku sliku uz stihove: "Kada si se ti pojavio u mom životu, oduzeo si mi dah...". 

Do sada ga je vješto skrivala: Marina Visković po prvi put pokazala dečka
Foto: @marina_viskovic_official Instagram

Marina uživa u ljubavi, a partnera je upoznala u Dubaiju. Par je u vezi oko godinu dana, no pjevačica je svoju novu vezu čuvala u tajnosti sve do sada. 

Do sada ga je vješto skrivala: Marina Visković po prvi put pokazala dečka
Foto: M.m./ata Images/pixsell

Nedavno su Marina i njen partner boravili na Mikonosu, gdje su uživali u luksuznoj vili. Prema informacijama, boravak na tom grčkom otoku bio je prilično luksuzan. Prijatelji pjevačice ističu da je Marina sada, nakon mnogo godina, sretna i zaljubljena te da je pronašla osobu koju smatra pravim džentlmenom.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 5 godina, ispunila im se želja. 'Kao da sam se još jedanput rodio'

Marina Visković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POZIRALI U SKUPOM AUTU /
Do sada ga je vješto skrivala: Marina Visković po prvi put pokazala dečka