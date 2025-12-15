Do sada ga je vješto skrivala: Marina Visković po prvi put pokazala dečka

Pjevačica Marina Visković (37) prvi je put objavila fotografiju sa svojim partnerom, kojeg je do sada držala daleko od očiju javnosti. Na svom Instagram Storyju podijelila je zajedničku sliku uz stihove: "Kada si se ti pojavio u mom životu, oduzeo si mi dah...".

Marina uživa u ljubavi, a partnera je upoznala u Dubaiju. Par je u vezi oko godinu dana, no pjevačica je svoju novu vezu čuvala u tajnosti sve do sada.

Nedavno su Marina i njen partner boravili na Mikonosu, gdje su uživali u luksuznoj vili. Prema informacijama, boravak na tom grčkom otoku bio je prilično luksuzan. Prijatelji pjevačice ističu da je Marina sada, nakon mnogo godina, sretna i zaljubljena te da je pronašla osobu koju smatra pravim džentlmenom.

