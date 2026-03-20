Djevojka Rubena Van Guchta, Charlotte, podijelila kako provodi trudničke dane: 'Vezana za kauč'

Belgijska spisateljica Charlotte Van Looy (32) ponovno je u središtu pozornosti nakon što je otkriveno da čeka dijete s partnerom Rubenom Van Guchtom. (38) Njihova veza od početka izaziva interes javnosti, ponajviše zbog činjenice da se Van Gucht nedavno razveo od hrvatske proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (42), s kojom ima trogodišnjeg sina i za koju je tvrdio da su u takozvanom "otvorenom" braku.

Charlotte je vijest o trudnoći podijelila putem društvenih mreža, gdje je ubrzo nakon pokazala i trudnički trbuščić, a njezine objave ubrzo su preplavili komentari pratitelja.

Dok je interes javnosti za njihov privatni život i dalje velik, čini se da Charlotte sve to prati s distancom.

Naime, na Instagram Storyju otkrila je kako provodi trudničke dane. Uz opuštenu fotografiju odmarajući na kauču uz televiziju, na kojoj se vidi trudnički trbuščić, napisala je: “Vezana sam uz kauč neko vrijeme kako bih se kasnije vratila u top formu.”, čime je dala do znanja da si u trudnoći uzima vrijeme za odmor i brigu o sebi. Uz to, u obliku ankete s otvorenim pitanjem, zamolila je svoje pratitelje za preporuke za filmove i serije koje bi mogla pogledati u ovom periodu mirovanja.

Charlotte van Looy inače se redovito bavi tjelovježbom, što često dokumentira na svojim društvenim mrežama, tako da bi joj mirovanje moglo biti zahtjevan zadatak.