BEZ STRESA /

Djevojka Rubena Van Guchta, Charlotte, podijelila kako provodi trudničke dane: 'Vezana za kauč'

Foto: Screenshot Instagram @charlottevanlooy

Charlotte van Looy inače se redovito bavi tjelovježbom, tako da bi joj mirovanje moglo biti zahtjevan zadatak

20.3.2026.
8:27
Belgijska spisateljica Charlotte Van Looy (32) ponovno je u središtu pozornosti nakon što je otkriveno da čeka dijete s partnerom Rubenom Van Guchtom. (38) Njihova veza od početka izaziva interes javnosti, ponajviše zbog činjenice da se Van Gucht nedavno razveo od hrvatske proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (42), s kojom ima trogodišnjeg sina i za koju je tvrdio da su u takozvanom "otvorenom" braku.

Charlotte je vijest o trudnoći podijelila putem društvenih mreža, gdje je ubrzo nakon pokazala i trudnički trbuščić, a njezine objave ubrzo su preplavili komentari pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dok je interes javnosti za njihov privatni život i dalje velik, čini se da Charlotte sve to prati s distancom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naime, na Instagram Storyju otkrila je kako provodi trudničke dane. Uz opuštenu fotografiju odmarajući na kauču uz televiziju, na kojoj se vidi trudnički trbuščić, napisala je: “Vezana sam uz kauč neko vrijeme kako bih se kasnije vratila u top formu.”, čime je dala do znanja da si u trudnoći uzima vrijeme za odmor i brigu o sebi. Uz to, u obliku ankete s otvorenim pitanjem, zamolila je svoje pratitelje za preporuke za filmove i serije koje bi mogla pogledati u ovom periodu mirovanja.

Foto: Screenshot Instagram Story/@charlottevanlooy

Charlotte van Looy inače se redovito bavi tjelovježbom, što često dokumentira na svojim društvenim mrežama, tako da bi joj mirovanje moglo biti zahtjevan zadatak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlotte Van LooyTrudnoćaRuben Van GuchtBlanka Vlašić
