OTVORENO PRIZNALA /

Dirljiva ispovijest: Lana Klingor Mihić progovorila o svojim najtežim trenucima

Dirljiva ispovijest: Lana Klingor Mihić progovorila o svojim najtežim trenucima
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Pjevačica je opisala prve dane s kćeri i svoje emocionalne borbe

30.1.2026.
12:13
Hot.hr
Luka Stanzl/pixsell
Pjevačica i influencerica Lana Klingor Mihić (45) otvoreno je progovorila o izazovima samohranog majčinstva tijekom gostovanja u emisiji Bez pardona s Idom, ganuvši mnoge pratitelje do suza.

Lana se prisjetila svojih prvih dana kao mlada samohrana majka. Prisjećala se prve šetnje s kćeri u iznajmljenom stanu, kada je osjećala strah, tugu i nesigurnost dok je pokušavala sve držati pod kontrolom. “Počela sam plakati kao kišna godina, ali to se plakanje nastavilo danima”, ispričala je.

Svojim iskrenim govorom pjevačica je opisala i najteže trenutke. Na kraju se vraćala u stan i tražila zagrljaj svoje majke, koji joj je pružao sigurnost i utjehu.

“Ja danas, da se mogu vratiti, ja bih toj Lani rekla: ‘Stara, sve će biti u redu’”, poručila je kroz suze. Fanovi su joj pružili veliku podršku komentarima poput: “Rasplakala sam se” i “Divna si”.

Najveća podrška Lani bila je njezina majka, koja je, nažalost, preminula prošle godine nakon teške bolesti. Pjevačica i dalje na društvenim mrežama dijeli emotivne objave posvećene upravo njoj.

Lana Klingor Mihić
