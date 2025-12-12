Dino Bešlić dirnuo regiju emotivnom porukom dva mjeseca nakon smrti oca Halida

Dva mjeseca nakon smrti legende narodne glazbe Halida Bešlića, njegovo se ime i dalje s poštovanjem spominje u javnosti. Brojni obožavatelji i kolege prisjećaju ga se kroz pjesme, priče i nastupe. Posebnu pažnju ovih je dana privukla poruka njegova sina Dine Bešlića, koji se oglasio na društvenim mrežama.

Na Instagram profilu pokojnog pjevača objavio je dirljivu zahvalu:

„Želio bih se zahvaliti svim kolegama koji odaju počast liku i djelu moga tate na svojim koncertima ili na bilo koji drugi način. Hvala vam puno. S poštovanjem, Dino Bešlić.“

Teška bolest i iznenadni odlazak

Podsjećamo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, istaknuvši da je, unatoč spoznaji o ozbiljnim zdravstvenim problemima, njegov odlazak za sve bio šok.

Posljednje tjedne života proveo je u bolnici u Sarajevu zbog problema s jetrom. Uz njega je, u susjednoj sobi, boravila njegova supruga Sejda Bešlić, koja zbog zdravstvenog stanja nije mogla prisustvovati komemoraciji i dženazi.

Ljubavna priča koju je vrijeme samo ojačalo

Halid je godinama govorio o dugom i čvrstom braku sa suprugom Sejdom. Upoznali su se potpuno slučajno, preko prijateljice, a već nakon pola godine veze odlučili su se vjenčati. U braku su proveli 48 godina.

Pjevač nikada nije skrivao da su priželjkivali veću obitelj, no zdravstveni problemi njegove supruge onemogućili su im da imaju više djece.

Unuci kao novi početak

Godine 2014. njegov sin Dino i snaha Mahira dobili su blizance, što je za Halida bio poseban trenutak. Unuci su unijeli novu radost i promijenili mu svakodnevicu, pa je tada odlučio usporiti tempo i više vremena posvetiti obitelji, koja je oduvijek bila njegova najveća snaga.

