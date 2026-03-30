Jedna od naljepših sportski novinarki stiže na utakmicu BiH i Italije, susjedi joj se javili u komentarima

Susret nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji odlučuje putnika na Svjetsko prvenstvo, izazvao je ogroman interes širom svijeta. U susjednu nam Bosnu i Hercegovinu tako uskoro stižu brojne poznate osobe iz sportskog i medijskog svijeta. a među njima i poznata talijanska sportska novinarka Diletta Leotta.

Plavokosa Leotta već godinama slovi za jedno od najistaknutijih televizijskih lica u sportu, ali i za jednu od najpraćenijih osoba na društvenim mrežama.

Na Instagramu ima gotovo 9,5 milijuna pratitelja i brojne obožavatelje koji s nestrpljenjem iščekuju da lijepa 34-godišnja novinarka dođe u Zenicu.

To potvrđuju i reakcije na društvenim mrežama, gdje su komentari ispod njezine fotografije u dresu Italije ispunjeni zastavama Bosne i Hercegovine i porukama dobrodošlice poput: "Vidimo se", "Živjela Bosna" i "Dobrodošla u Bosnu".

Podsjetimo, Diletta Leotta istaknula se kao jedna od najpoznatijih i najuspješnijih talijanskih sportskih novinarka, a svojim profesionalizmom često ruši predrasude kako žene nisu kvalitetne sportske novinarke kao muške kolege. U vezi je s njemačkim nogometašem Lorisom Kariusom. U kolovozu 2023. godine par je dobio kćer, a trenutno je na putu i druga beba.

