Dikan se pohvalio rijetkom objavom s važnom ženom u njegovom životu: 'Moje suho zlato'

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (82) na svom je Facebooku je objavio staru fotografiju na kojoj pozira s kćeri Lanom (25) u Dubrovniku, čime je izazvao val emotivnih komentara.

“Davni lijepi dubrovački dani!! A moje malo suho zlato tek počeo rasti!!” napisao je Dikan uz fotografiju. Objava je oduševila njegove pratitelje, koji su nizali emotivne komentare poput: “Tako ste lijepi”, “Ajme, ovo je bilo vrijeme našeg druženja... Lanica kao lutkica mala...”

Podsjetimo, Dikan je Lanu dobio s pokojnom glumicom Enom Begović, koja je tragično poginula u prometnoj nesreći na Braču u kolovozu 2000. godine.

