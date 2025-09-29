'DAVNI DANI' /

Dikan se pohvalio rijetkom objavom s važnom ženom u njegovom životu: 'Moje suho zlato'

Dikan se pohvalio rijetkom objavom s važnom ženom u njegovom životu: 'Moje suho zlato'
×
Foto: Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf

Komplimenti ispod objave ubrzo su se počeli nizati

29.9.2025.
8:06
Hot.hr
Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (82) na svom je Facebooku je objavio staru fotografiju na kojoj pozira s kćeri Lanom (25) u Dubrovniku, čime je izazvao val emotivnih komentara.

“Davni lijepi dubrovački dani!! A moje malo suho zlato tek počeo rasti!!” napisao je Dikan uz fotografiju. Objava je oduševila njegove pratitelje, koji su nizali emotivne komentare poput: “Tako ste lijepi”, “Ajme, ovo je bilo vrijeme našeg druženja... Lanica kao lutkica mala...”

Podsjetimo, Dikan je Lanu dobio s pokojnom glumicom Enom Begović, koja je tragično poginula u prometnoj nesreći na Braču u kolovozu 2000. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput o djetetu, poslu i 'Gospodinu Savršenom': 'Bila je odlična sezona, dečki su bili super'

Josip Radeljak DikanLana RadeljakFotografija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'DAVNI DANI' /
Dikan se pohvalio rijetkom objavom s važnom ženom u njegovom životu: 'Moje suho zlato'