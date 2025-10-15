Dikan prozvao Emira Hadžihafizbegovića: 'Važno je isticati sebe na račun pokojnog Halida?'

Smrt glazbene legende Halida Bešlića potresla je cijelu regiju i šire. Brojni ožalošćeni posjećuju glazbenikov grob, odajući mu počast i prisjećajući se njegovog bogatog umjetničkog opusa. Među njima je bio i poznati glumac Emir Hadžihafizbegović (64), koji je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s posljednjeg počivališta slavnog pjevača.

Na taj se čin osvrnuo poduzetnik Josip Radeljak Dikan (82), koji nije skrivao svoje nezadovoljstvo načinom na koji se, prema njegovu mišljenju, pojedinci odnose prema smrti javnih osoba.

Također, komentirao je i postupke gitarista i skladatelja Ante Gela (50).

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Voli te brat'

"Važno je isticati sebe i fotografirati se besprizorno na račun pokojnog Halida? Isto i još gore, izvodi neki Gelo, na račun nedužnog pokojnog Olivera. Bljak", napisao je Dikan.

Podsjetimo, jutro nakon sahrane, Emir je na društvenim mrežama podijelio fotografiju Halidovog groba i emotivnu poruku.

"Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati poslije tvoje dženaze, ljepoto naša. Ostavio si nas tužne, sjetne, ali ponosne na tvoj lik i djelo. Ispratilo te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Ispratila te cijela planeta. Vidio si ti to odozgo sve. Postoje samo ljudi i neljudi, sve ostale podjele su lažne. Cijeli život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat", napisao je Emir.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'