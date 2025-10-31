Detour predstavlja singl Kuća za krijesnice i otkriva priču iza gotovo 20 godina karijere

Gotovo 20 godina nakon osnutka, bend Detour nastavlja nizati uspjehe. Povodom izlaska novog singla Kuća za krijesnice, razgovarali smo s frontmenom benda Nenadom Borgudanom o stvaranju pjesme, energiji koja ih povezuje i o tome što ih pokreće nakon toliko godina.

Kuća za krijesnice vaš je najnoviji singl, koja se priča krije iza pjesme i kako je nastala?

Radi se o pjesmi koja je četvrti singl s predstojećeg albuma, koji bi trebao izaći u proljeće 2026. i čija je osnovna glazbena ideja nastala prije par godina, ali je nikada nisam uspio završiti kao cjelovitu pjesmu. Prošle godine mi je ponovo upala u fokus i definirao sam formu, melodije, tekst tj. priču koja govori o mojoj perspektivi doma. Spot prati jednu proslavu u tom domu, a video je snimljen u maniri kućnog videa.

Kako balansirate dinamiku između starosjedilaca benda i novijih članova, kako stvarate zajedničku energiju i identitet benda?

Noviji članovi benda su s nama već skoro četiri godine i prošli smo zajedno velik broj koncerata i kilometara tako da smo se stvarno dobro upoznali i postali prijatelji. To prijateljstvo, dobar osjećaj i vjera u zajednički cilj stvara potrebnu energiju i daje identitet bend, kao i ideji koju bend predstavlja.

Budući da među nekim članovima benda postoji značajnija razlika u godinama, mislite li da to pridodaje svestranosti benda ili nosi svojevrsne izazove?

Ta razlika u godinama s jedne strane možda otvara pristup mlađoj publici, daje mladenačku energiju bendu i doticaj s trendovima mlađih generacija, što je korisno, a izazova po tom pitanju zapravo i nema jer mi smo svi mladi i donekle slični.

Kako riješavate nesuglasice u bendu, bile one kreativne ili osobne?

Uglavnom normalnim razgovorom, rijetko se otme kontroli. Više-manje normalna dinamika jednog kreativnog kolektiva.

Prije par godina ste se prijavili na Doru s pjesmom Master Blaster i osvojili treće mjesto, kako danas gledate na to iskustvo i imate li želju prijaviti se ponovno?

Iako nismo tipičan izvođač za takav tip showa odlučili smo se okušati jer smo imali dovoljno neobičnu pjesmu koja nam se činila primjerenom i sve oko nje je sjelo na svoje mjesto, koreografija, scenografija, kostimi. Na kraju smo po glasovima žirija bili drugi, a poslije glasova publike završili treći što je i dalje bilo iznad svih naših očekivanja jer ih nismo niti imali. Tako da nam je to iskustvo svima ostalo u stvarno lijepoj uspomeni što zbog samog događanja i uspjeha, što zbog stvarno lijepo provedenog tjedna u Opatiji.

Koji vam je dosad bio najupečatljiviji nastup u posljednjih nekoliko godina?

S obzirom da smo proteklih godina više puta obišli cijelu Hrvatsku i regiju, bilo je puno dojmljivih nastupa koje ćemo zauvijek pamtiti, teško je izdvojiti najupečatljiviji jer svaki ima svoj poseban trenutak, karakter i publiku.

Imate li ritualne, zasebne ili grupne, koje radite prije nekog nastupa?

Zapravo i ne, osim što se svatko na svoj način zagrijava i priprema za nastup…zajedničko nam je piće za opuštanje pred nastup, konkretno viski-kola.

Od osnutka benda je prošlo gotovo 20 godina, koja je tajna dugoročnosti jednog benda i na koje postignuće ste najponosniji?

Tajna je u tome da putuješ sa što boljim i dražim ljudima, a najbitnije je da ne odustaneš.

Ponosan sam na puno toga, ponajprije na utjecaj našeg rada na publiku, na ljude kojima te pjesme znače, vesele ih, tuguju uz njih, liječe ih…a vjerujem, dijelom, i na kolege i mlađe glazbenike. To dopiranje do ljudi daje potpuni osjećaj ostvarenosti.

Slušate li neke nove domaće bendove ili glazbenike za koje mislite da imaju potencijala biti uspješni?

Ne bih izdvajao nikoga posebno jer ih ima zaista sjajnih. Naročito puno je nekomercijalne a vrhunske glazbe koju rade ljudi svih generacija, dok je u pop glazbi to nešto manje slučaj. Ali nadam se da će oni koji se danas doživljavaju kao nekomercijalni, uglavnom zbog ambijenta i „kulture“ publike, a i stručne javnosti, postati vidljiviji i glasniji, mijenjajući i odgajajući publiku i podižući nivo kvalitete glazbene scene.

