Desničarski 'Super Bowl' Erike Kirk izazvao buru: Milijuni gledali, Kid Rock na meti kritika

Dok je službeni halftime show Super Bowla predvodio Bad Bunny (31), portorikanski pjevač i globalna pop zvijezda, konzervativna organizacija Turning Point USA organizirala je vlastiti online program. Događaj je vodila Erika Kirk (37), izvršna direktorica organizacije, koja je nastup opisala kao “nevjerojatan”.

The @TPUSA All-American Halftime Show was so incredible. Charlie would’ve absolutely loved it. Thank you to the millions that tuned in. I’m so proud of our entire team, staff, and the artists who believed in the vision and mission @KidRock @brantleygilbert @leebrice… pic.twitter.com/jDsyqnmmJT — Erika Kirk (@MrsErikaKirk) February 9, 2026

Program je bio posvećen njezinu pokojnom suprugu Charlieju Kirku, američkom političkom aktivistu i osnivaču Turning Point USA, koji je preminuo u rujnu 2025. godine. Kirk je zahvalila izvođačima i gledateljima te poručila da je ponosna na projekt i njegovu poruku.

Milijuni pratili prijenos putem interneta

Alternativni “All-American Halftime Show” trajao je nekoliko minuta dulje od službenog nastupa u poluvremenu. Organizatori navode da je prijenos putem YouTubea pratio velik broj gledatelja, a prema dostupnom brojaču oko pet milijuna korisnika pratilo je program uživo.

Podaci o gledanosti službenog halftime showa još nisu objavljeni, no očekuje se da je cijelu utakmicu pratilo više od 125 milijuna gledatelja, prema ranijim procjenama agencije Nielsen Media Research.

Kritike na račun nastupa Kida Rocka

U alternativnom programu nastupili su Kid Rock (55), američki rock glazbenik, Brantley Gilbert (41), američki country pjevač, Lee Brice (46), američki country glazbenik i Gabby Barrett (25), američka country pjevačica.

Najviše reakcija izazvao je nastup Kida Rocka, pravog imena Robert James Ritchie. Dio gledatelja na društvenim mrežama optužio ga je da je pjevao na playback, navodeći kako se pokreti usana nisu poklapali s vokalom. Kritike su se brzo proširile internetom, a pojedini komentatori nazvali su nastup “najgorim playbackom koji su vidjeli”.

Kontrast dvaju showova

Dok je službeni halftime show dobio uglavnom pozitivne reakcije publike, alternativni program izazvao je podijeljene komentare. Jedni su ga hvalili kao drugačiju platformu za glazbu i poruke, dok su ga drugi kritizirali zbog produkcije i izvedbi.

Alternativni program Turning Point USA tako je postao neočekivana tema rasprava, dodatno proširivši interes javnosti za događaje vezane uz Super Bowl.

