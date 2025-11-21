Dejan na svom traktoru provozao dvije djevojke: Ovu je damu u potpunosti oborio s nogu

U emisiji ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, djevojke su stigle na imanja svojih odabranih farmera, a mladi Dejan Nešić (25) iz Slavonije svoj je dolazak odlučio učiniti posebnim.

Pred Doru i Ajdu dovezao se na traktoru, jasno pokazujući da život na selu započinje odmah po dolasku.

"Kad sam ga ugledala na traktoru, bila sam u šoku", priznala je Ajda, no iznenađenje je brzo preraslo u zadovoljstvo. Dejan je pomogao djevojkama da se popnu na traktor, a vožnja do imanja postala je njihova prva zajednička aktivnost.

'Kad smo se vozili na traktoru'

Posebno dojmljiv trenutak za Ajdu bio je tijekom vožnje.

"Kad smo se vozili na traktoru, proradili su mi leptirići u trbuhu", priznala je Slovenka, potvrđujući da su prve iskre već planule.

