'Mila Kunis' iz 'Ljubav je na selu' nije impresionirana suparnicama: 'Ona mi nije konkurencija'

U sinoćnjoj epizodi RTL-ova showa "Ljubav je na selu" farmer Dejan je upoznao svoju zlatnu djevojku Ajdu, a njihovo upoznavanje pažljivo je sa strane promatrala Matea, "hrvatska Mila Kunis", kako su je prozvali gledatelji, koja nije bila pretjerano oduševljena viđenim.

Dejana je zanimalo kako Ajda izgleda te voli li motore. Trenutak istine uslijedio je skidanjem poveza. Dejanov izraz lica rekao je sve. "Prelijepa djevojka! Ful sam zadovoljan i sretan što je došla", ushićeno je izjavio, a činilo se da je spoj na slijepo bio pun pogodak.

Matea je sve oprezno promatrala sa strane. "Mislim da mi ona nije konkurencija. Shvaćam da sam tu došla boriti se za njega, ali s druge strane i on mora nešto dati tako da ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati. Možda kliknu, ali ja sam imala prednost", poručila je Matea.

Matea Laštro se u 'Gospodinu Savršenom' borila za Tonija Šćulca

Inače, Šibenčanka Matea Laštro, poznato lice s malih ekrana, nakon neuspješne potrage za ljubavi u showu 'Gospodin Savršeni', svoju je sreću odlučila potražiti u novoj sezoni popularne emisije 'Ljubav je na selu'. Već pri prvom susretu uspjela je očarati najmlađeg farmera Dejana, no njezin put obilježen je i kontroverzama iz prošlosti te hrabrom borbom s teškom bolešću koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Podsjećamo, Matea se u trećoj sezoni "Gospodina Savršenog" borila za srce Splićanina Tonija Šćulca. Njezino sudjelovanje bilo je kratko i turbulentno.

Toni ju je eliminirao već u četvrtoj epizodi, navodeći kao razlog nedostatak kemije i dojam da Matea još uvijek nije preboljela bivšu vezu o kojoj je često pričala. Osim toga, boravak u vili obilježili su i napeti odnosi s drugim djevojkama.

