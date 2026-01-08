FREEMAIL
PLANIRA BUDUĆNOST /

Poznati glumac šokirao fanove: Ponudio 11-godišnjoj kćeri zamrzavanje jajnih stanica
Foto: Pgp/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Ipak, njegova 11-godišnja kćer nije bila oduševljena ovom idejom, a Dax je duhovito prepričao cijeli razgovor

8.1.2026.
20:34
Hot.hr
Pgp/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Glumac Dax Shepard (51) već sada razmišlja o dugoročnoj budućnosti svoje 11-godišnje kćeri Delte, najmlađeg djeteta koje ima sa suprugom Kristen Bell (45). Jedan od njegovih rođendanskih poklona prilično je neobičan – Shepard je otkrio da je svojoj kćeri ponudio da joj plati zamrzavanje jajnih stanica kada napuni 18 godina.

Foto: Frazer Harrison/getty Images/profimedia

"Rekla je da želi imati bebu", rekao je 51-godišnji glumac u epizodi svog podcasta Armchair Expert od 5. siječnja. "A ja sam rekao: ‘Kada misliš imati prvo dijete? Kada napuniš 18?’ Želim biti podrška. A ona je rekla: ‘Čekaj, ne. 18? Što ti misliš?’ Ja sam rekao: ‘Moja je pretpostavka da ćeš djecu imati između 35. i 45. godine.’"

Dax je dodao: "Ako želiš, zamrznut ćemo ti jajne stanice kada budeš imala 18 godina. Platit ću ti to da ne moraš razmišljati o tome."

 

Ipak, njegova 11-godišnja kćer nije bila oduševljena ovom idejom. "Bila je kao: ‘Ne, to je ludo! To je previše staro,’" prisjetio se Shepard kroz smijeh. "Opet, ima 11 godina, pa joj to zvuči kao 80."

Otvoren roditeljski pristup

Kristen Bell priznaje da se par trudi biti otvoren prema djeci, čak i kad su u pitanju teški razgovori o životu i roditeljstvu. "Jedno dijete nas je pitalo, a Dax je počeo objašnjavati kako se spermij susreće s jajnom stanicom", rekla je glumica ranije za E! News. "I iskreno, u roku od 30 sekundi, izašla je van jer joj je bilo dosadno. Tako da nam je to išlo u prilog."

Foto: Angela Weiss/afp/profimedia

Iako roditeljstvo zahtijeva puno mentalne snage, par se trudi nikada ne lagati svojim kćerima, a njihova iskrenost jedan je od temelja 12-godišnjeg braka.

"Morate filtrirati što je prikladno za njihovu dobnu skupinu, što ih neće previše uplašiti, ali možda taman dovoljno", objasnila je Bell. "Morate donositi sve te brze odluke… i to je teško."

 

 

