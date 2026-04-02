Večer poljubaca i zagrljaja: Davor Lukšić i supruga ukrali show na koncertu njezinog oca Al Bana

Legendarni talijanski glazbenik Al Bano u srijedu navečer održao je svoj prvi koncert u Hrvatskoj, i to u prepunoj Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Večer ispunjena emocijama, bezvremenskim hitovima i snažnom energijom publike pretvorila se u pravi glazbeni spektakl.

Odjeven u elegantno plavo odijelo i sa svojim prepoznatljivim bijelim šeširom, Al Bano je publiku poveo na glazbeno putovanje kroz desetljeća karijere. Izvodio je svoje najveće hitove, od dirljivih balada do energičnijih pjesama, uz koje su obožavatelji spontano ustajali i pjevali uglas.

Obiteljska podrška iz prvih redova

Posebnu čar večeri dao je i dolazak njegove obitelji. U publici su bili njegova kći Cristel Carrisi i njezin suprug, poduzetnik Davor Lukšić, jedan od najbogatijih Hrvata, zajedno sa svojom djecom.

Iz lože su s ponosom pratili nastup, a Cristel nije skrivala emocije, uz osmijeh je pjevušila i gledala prema pozornici. U najemotivnijim trenucima, ona i suprug izmjenjivali su nježnosti, dok su djeca mirno uživala u koncertu.

Emotivni vrhunac večeri

Jedan od najdirljivijih trenutaka dogodio se kada je Al Bano sišao s pozornice i prišao svojoj obitelji. Taj gest izazvao je oduševljenje publike i dodatno naglasio koliko mu podrška najbližih znači.

Kao posebnu gošću, talijanska zvijezda na pozornicu je doveo violončelisticu Ana Rucner. Spoj njegovog moćnog vokala i zvuka violončela donio je potpuno novu dimenziju poznatim pjesmama.

Prvi koncert Al Bana u Hrvatskoj tako je prošao u znaku glazbe, emocija i obiteljske topline, večer koja će zasigurno ostati upisana kao jedan od posebnijih trenutaka na domaćoj glazbenoj sceni.

