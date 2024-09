Kako izgleda glumac koji je oživio kultnog detektiva Poirota? Ne biste ga prepoznali

Britanskog glumca Davida Sucheta (78) svi pamtimo po glavnoj ulozi u legendarnoj seriji "Poirot", snimljenoj prema romanima Agathe Christie. Za razliku od mnogih glumaca koji se nakon godina igranja iste uloge zasite, David je uvijek naglašavao kako mu Poirot nikada nije dosadio.

Svoju glumačku karijeru započeo je davne 1969. godine u Gateway Theatreu u Chesteru, dok je prvu televizijsku ulogu ostvario 1985. u BBC-jevoj seriji "Blott on the Landscape". Međutim, svjetsku slavu stekao je 1989. godine kada je preuzeo ulogu čuvenog belgijskog detektiva Poirota.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot/YouTube

Kako je dobio tu ulogu?

U svojoj knjizi "Poirot and Me", David otkriva kako je do toga došlo. Naime, njegov kolega Peter Ustinov jednom mu je rekao da bi mu uloga Poirota bila kao stvorena. Ovaj savjet naveo je Davida da se sastane s producentom Brianom Eastmanom, koji mu je poslao nekoliko knjiga o ovom slavnom detektivu.

Foto: Profimedia

Unatoč tome što mu je brat John bio skeptičan i savjetovao mu da ne preuzima tu ulogu, David je odlučio ignorirati taj savjet. Umjesto toga, krenuo je detaljno proučavati svaki aspekt Poirotovog života i počeo pisati bilješke o karakteru koje je dijelio s režiserima i ostalim članovima ekipe. Njegova predanost liku na kraju je rezultirala početkom snimanja kultne serije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Legendarna serija počela je s emitiranjem 1989., a završila 2013. Sada je vjerni obožovatelji mogu pratiti na RTL kockici u večernjim satima.

U jednom od svojih ranijih intervjua, David je govorio o ulozi koja mu je obilježila karijeru:

"Osjećao sam ogromnu empatiju prema njemu. Ovaj mali čovjek nije bio samo detektiv, već moralni kompas i utjeha ljudima. Iako zna biti strog, njegovo srce je veliko, a njegova narav blaga. Nikada mi nije dosadilo glumiti ga," kazao je David.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Skuplji računi za plin i struju vrijedit će do proljeća

Tekst se nastavlja ispod oglasa