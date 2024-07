Daniel Davis, američki glumac s dugogodišnjom glumačkom karijerom, globalnu slavu stekao je ulogom batlera Nilesa, u popularnom sitcomu "Dadilja". Sitcom je emitiran u šest sezona, od 1993. do 1999. godine, te je ubrzo postao jedan od najgledanijih sitcoma kasnih devedesetih.

Foto: Profimedia Daniel Davis i Fran Drescher

Daniel Davis prvi se put pojavio na televiziji 1980. godine i stekao značajne uloge u serijama poput "Texas", "Dynasty" i "Star Trek: The Next Generation". Međutim, tajanstveni i sarkastični "Niles the Butler", postao je njegova najpoznatija uloga, zahvaljujući uvjerljivom lažnom engleskom naglasku i duhovitim dosjetkama.

Kada je Daniel Davis bio na audiciji za ulogu britanskog batlera Nilesa, njegov naglasak bio je toliko uvjerljiv da su svi mislili da je zapravo Britanac. Charlesu Shaughnessyju, koji je stvarni Britanac i glumi Maxwella Sheffielda u sitcomu, savjetovano je da "zvuči više poput njega". Ironično je što je prirodni naglasak Davisa zapravo s juga SAD-a, točnije iz Arkansasa.

Foto: Profimedia Daniel Davis i Lauren Lane na setu serije "Dadilja"

Omiljena serija "Dadilja" snimana je pred stvarnom publikom, što je bilo izuzetno zadovoljstvo za Davisa, ljubitelja kazališta i iskusnog glumca. "Cijeli tjedan bismo vježbali kao da pripremamo predstavu, a onda bi u petak navečer došla mlada publika i odjednom, to zaista postaje predstava za mene jer su ljudi sjedili ondje, a ja bih zaboravio da smo na televiziji", rekao je Davis.

Nakon "Dadilje", glumac se pojavio u serijama "Frasier", "Ugly Betty" i "The Practice", te u filmskom ostvarenju Christophera Nolana "The Prestige" iz 2006. godine.

Godine 2000., Davis se okrenuo kazalištu i osvojio nominaciju za Tonyja za ulogu u predstavi "Wrong Mountain". Glumac je također gostovao u poznatim serijama poput "Gotham", "The Blacklist", "The Good Fight", "New Amsterdam".

Foto: Profimedia Daniel Davis 2016. godine

Najnovije ostvarenje iskusnog 78-godišnjeg glumca je repriziranje uloge profesora Jamesa Moriartyja, iz poznate nagrađivane serije s kraja 80-ih godina "Zvjezdane staze: Nova generacija", koja je prema mnogim kritičarima i fanovima, najbolji serijal o "Zvjezdanim stazama".

Godine 2020. započelo je snimanje osmog serijala "Zvjezdanih staza" pod nazivom "Zvjezdane staze: Picard", a sastoji se od tri sezone, koje su bile snimane do travnja ove godine. Daniel Davis reprizirao je svoju ulogu profesora Moriartyja u epizodi iz 2023. godine.

Davis je još uvijek aktivni sudionik zabavne i filmske industrije. Uživa dugu glumačku karijeru koja traje iznimnih pet desetljeća. Kroz prihode od glumačkog posla uspio je prikupiti skromno bogatstvo. Davisova neto vrijednost procijenjena je na pet milijuna dolara.

