Darku Laziću prijeti zatvorska kazna? Glazbenik je navodno imao 1.9 promila dok je vozio

Prije dva dana dogodila se teška prometna nesreća u blizini isključenja za Arenu u Beogradu. U sudaru su ozlijeđeni pjevač Darko Lazić (33) i njegova supruga Katarina Lazić. Lazić je vozio Mercedes u vlasništvu leasing kuće kada je izgubio kontrolu i udario u autobus. U vozilu javnog prijevoza nije bilo putnika, a vozač (65) nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama Kurira, Lazić je u trenutku nesreće bio pozitivan na alko-test s 1,9 promila alkohola u krvi.

Što da je netko bio tamo?

"Pustit ćemo prometno-tehničko vještačenje da utvrdi što se dogodilo. Kada se dogodi nesreća, kasno je upirati prstom, a gospodin je rekao da nikoga nije bilo u autobusu i da su posljedice bile male, ali ja postavljam pitanje što da je netko bio tamo? Istina, ako imate koncentraciju čak i samo jednog promila alkohola, tada je reakcija za sekundu sporija. Taj isti gospodin je u jednoj emisiji vozio motocikl na zadnjem kotaču u papučama. Kada ste javna osoba, morate biti primjer mladima. Smatram da takvo ponašanje prerasta u bezobrazluk'', rekao je Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti sigurnosti prometa za Kurir.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Prijeti mu zatvor?

Odvjetnik Boško Žurić je pred kamerama Kurira objasnio kakva kazna je predviđena za ovakvo ponašanje.

''Prvenstveno, to ovisi o tome je li osoba već ranije bila osuđena za ista ili slična kaznena djela. Ako se radi o povratniku, zakon zabranjuje ublažavanje kazne, odnosno ako je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora, toj osobi se mora izreći kazna zatvora'', rekao je odvjetnik.

