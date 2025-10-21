Darko Lazić se oglasio nakon vijesti o novoj nesreći: 'Imam grčeve'

Srpski mediji objavili su kako je pjevač Darko Lazić (34) navodno doživio novu nezgodu – pao je s kvada i tom prilikom slomio rebro. No, Lazić je sada te tvrdnje demantirao.

Prema pisanju portala Telegraf.rs, incident se dogodio prije dva dana, no ubrzo nakon toga Lazić se oglasio za isti medij i negirao da je došlo do bilo kakvog pada.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Tko širi te informacije?! Naravno da nisam pao niti sam slomio rebro. Da se to zaista dogodilo, ne bih jučer mogao nastupati. Kvad nisam vozio još od prošle godine", izjavio je pjevač.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Imam grčeve'

Također je od novinara zahtijevao da mu otkrije izvor te informacije. Lazić je nedavno održao koncert u Beogradu, a na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako tijekom nastupa povremeno drži lijevu stranu tijela i pokazuje znakove nelagode. Kako tvrdi, imao je grčeve.

"Imam grčeve, jer mi je tu želudac koji je skraćen", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Od svađe koja je započela u Direktu do dueta: Nova pjesma Vojka V i Baby Lasagne