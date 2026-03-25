ZADNJI ZAJEDNIČKI TRENUCI /

Bili su nerazdvojni: Darko Lazić otkrio kako je provodio vrijeme s bratom prije kobne nesreće

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Dragan Lazić stradao je u prometnoj nesreći 11. ožujka, a njegov brat od tada često dijeli emotivne objave

25.3.2026.
10:42
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Popularni pjevač Darko Lazić i dalje se teško nosi s velikim gubitkom koji ga je zadesio početkom ožujka. Njegov brat Dragan tragično je preminuo u prometnoj nesreći 11. ožujka, a bol zbog tog gubitka ne jenjava.

Braća su bila izuzetno bliska, a njihova povezanost temeljila se i na brojnim zajedničkim interesima. Dijelili su ljubav prema vožnji motora, glazbi, boksu, ali i ribolovu, koji im je bio jedan od omiljenih načina provođenja vremena zajedno.

Dragan se, za razliku od Darka, nije volio javno eksponirati, no uspomene koje su dijelili ostale su zabilježene na društvenim mrežama. Upravo se tim trenucima pjevač sada vratio podijelivši putem Instagrama stare fotografije i prisjećajući se zajedničkih dana.

Foto: Instagram screenshot

Na jednoj od fotografija braća uživaju u restoranu, dok na drugoj poziraju uz rijeku, okrenuti leđima, bez majica, s ribolovnim štapovima pored sebe. Prizori bezbrižnih trenutaka danas imaju posebno emotivnu težinu.

Foto: Instagram screenshot

'Mnogo mi nedostaješ'

Podsjetimo, Dragan Lazić stradao je u prometnoj nesreći 11. ožujka, a njegov brat od tada često dijeli emotivne objave. Jednom prilikom objavio je i snimku njihovog zajedničkog treninga, uz riječi koje su dirnule mnoge:

“Nitko nikada neće moći zamijeniti tvoje mjesto. S tobom je uvijek bio smijeh, bato... Mnogo mi nedostaje svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.”

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
