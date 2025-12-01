Darko Lazić odlučio je promijeniti posao: 'Ozbiljno ću se baviti time'

Pjevač Darko Lazić često naglašava da je veliki gurman, a sada je odlučio okušati se i u ulozi kuhara. Kako je otkrio, recepte planira dijeliti s pratiteljima na društvenim mrežama i tome se posvetiti puno ozbiljnije. Ideja mu se rodila još tijekom pandemije koronavirusa, kada je već objavljivao recepte, a sada se želi tome vratiti jer je svjestan da se od YouTubea može zaraditi ozbiljan novac, piše Informer.

"Tijekom korone stalno sam kuhao i tada sam počeo stavljati recepte na YouTube. Ljudi su bili oduševljeni i gdje god su me sretali, govorili su mi da su od mene pokupili mnogo ideja za spremanje ukusnih jela. Bez obzira na to što sam privukao veliku pažnju i što su moji recepti odjeknuli, prestao sam snimati. Imao sam mnogo obaveza, ali sada sam odlučio vratiti se kuhanju", rekao je.

"Svaki recept ću objavljivati na YouTube, ozbiljno ću se baviti time i vjerujem da će publika biti uzbuđena. Stalno kuham prijateljima i svi su oduševljeni mojim talentom, kažu da odlično znam uklopiti okuse i namirnice", kazao je Lazić i dodao da, kada ne nastupa, uživa u sitnicama i toplini doma.

Pjevač paralelno radi na četvrtom studijskom albumu, a volio bi uskoro održati nastup. "Mislim da je krajnje vrijeme da počnem razmišljati o koncertu u Beogradu. Volio bih zapjevati u Centru „Sava“ ili u Areni.", zaključio je za Informer.

