Utučeni Darko Lazić ne prestaje tugovati za bratom. Otkrio što ga je zamolio prije smrti

22.3.2026.
21:03
Hot.hr
Nakon što se prošlog tjedna zauvijek oprostio od rođenog brata Dragana Lazića i suočio se s nezamislivim gubitkom, srpski pjevač Darko Lazić pokušava pronaći snagu da izdrži i nastavi dalje. Od Dragana se još jednom oprostio emotivnom objavom u kojoj je otkrio potresne detalje njihova posljednjeg razgovora.

Naime, prije nego što je otputovao na Maldive, Darko je s bratom dogovorio snimanje nekoliko pjesama u studiju poznatog harmonikaša Borka Radivojevića, koji je to i potvrdio, piše Kurir

„Brat Dragan me dva dana prije mog odlaska zamolio da mu napišem pjesmu da je pjeva… Obećao sam mu, ali nisam znao da ću je pisati o njemu. Neka ga Bog čuva na boljem mjestu“, napisao je pjevač na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Dragan Lazić stradao je u teškoj prometnoj nesreći 11. ožujka, na putu prema Šapcu, kada se vozeći motocikl sudario s osobnim automobilom.

Tijekom posljednjeg ispraćaja, Darko je neprestano bio uz lijes svoga brata, dodirujući ga i ljubeći, dok su njegove riječi dirnule sve prisutne.

„Nisi ovo zaslužio, brate moj… Tata Milane, dovodim ti sina, čuvaj mi ga. Obećao si da ćemo razgovarati. Zašto si me ostavio? Ti si moja duša, moj život… Kako ću bez tebe? Nismo se tako dogovorili… Nisam ti stigao sve reći, nismo se ni oprostili… Sve će to proći, obećavam ti. Ne brini, ja ću se za sve pobrinuti. Svaki dan ću ti pisati. Ovo je samo privremeno, brate moj… Ne dam te nikome. Zar ovako da te ispraćam?“, govorio je neutješni pjevač.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
