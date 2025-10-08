Darko Lazić na svoju djevojčicu 'spiskao' 15.000 eura: Evo na što se najviše trošilo

Srpski pjevač Darko Lazić (33) ovog je ponedjeljka proslavio prvi rođendan svoje kćeri Srne u društvu supruge Katarine i brojnih prijatelja, a prema pisanju Informera, Lazić je organizirao luksuznu proslavu za svoju djevojčicu na kojoj nisu štedjeli.

Kako piše Informer, pjevač je za ovaj poseban dan potrošio više od 15.000 eura... Samo dekoracija za rođendansku proslavu koštala je 1.200 eura, a za dvorac na napuhavanje, lopte te male stolove i stolice s bojankama i flomasterima izdvojili su dodatnih 1.000 eura.

Spomenuti medij piše da su restoran u kojem se održavala proslava platili 9.000 eura, a dodatan trošak bila je torta na četiri kata, glazba, pozivnice, vatromet, elegantna odijela i šminka.

Darko Lazić na Instagramu je objavio i snimku s proslave.

Podsjetimo, ljubavni odnos Darka Lazića često je tema medijskih napisa. Iz braka s voditeljicom Anom Sević ima kćer Lorenu, a iz veze s Marinom Gagić ima sina Alekseja. S Katarinom je uplovio u bračne vode 2023. godine, a zajedno imaju jedno dijete, jednogodišnju kćer Srnu.

