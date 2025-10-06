Katarina Lazić nakon nesreće s Darkom: 'Ne želim skrivati ožiljke, oni su dio mene'

Katarina Lazić (26), influencerica i supruga srpskog pjevača Darka Lazića (33), nakon teške prometne nesreće oglasila se na društvenim mrežama i podijelila snažnu poruku o samoprihvaćanju. Na fotografiji u maslinasto zelenom sportskom kompletu, Katarina je ponosno pokazala ožiljak na čelu, istaknuvši da ne koristi Photoshop i da želi biti autentična.

„Mnogi su me pitali hoću li na slikama skinuti ožiljak, ali ni sada nisam koristila Photoshop. Cilj nije biti savršena - ljepota je u tome da težiš najboljoj verziji sebe i voliš sebe baš takvu kakva jesi. Snaga je kad voliš sebe i s ožiljcima“, napisala je Katarina u objavi koja je oduševila njezine pratitelje.

Povratak nakon nesreće

Podsjećamo, influencerica je zadobila ozljede u prometnoj nesreći 25. rujna u Beogradu, u kojoj je nastradala zajedno sa suprugom Darkom. Njihov automobil marke Mercedes sudario se s autobusom i bio potpuno smrskan, a oboje su teško ozlijeđeni. Ožiljak na čelu posljedica je posjekotine koja je zahtijevala šivanje. Nakon kratkog oporavka i povlačenja iz javnosti, Katarina se vratila svakodnevnim aktivnostima i vođenju svoje online grupe za vježbanje.

Podrška obožavatelja

Njezina hrabrost i iskrenost naišle su na brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su je zasuli porukama podrške poput: „Obožavam tvoju spontanost i iskrenost, divna si!“ te brojnim emotikonima srca i pljeska.

