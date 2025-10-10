Darko Lazić donio drastičnu odluku nakon prometne nesreće: 'Više ne morate brinuti'

Srpski pjevač Darko Lazić (33) ponovo je privukao pažnju javnosti nakon prometne nesreće koju je doživio sa suprugom Katarinom dok su se vraćali s promocije pjesme njegove šogorice Tijane Matić. Naime, u novoj objavi na Instagramu, pjevač je najavio nastup zakazan za 18. listopada u jednom beogradskom klubu, a njegova izjava izazvala je brojne reakcije.

Foto: Instagram/Screenshot

“Dragi moji, 18. listopada je veliko otvaranje sezone. Vidimo se obavezno i ne brinite – dolazim s vozačem, tako da je sve sigurno!”, naveo je.

Ova poruka dolazi samo dva tjedna nakon prometne nesreće, a mnogi su u komentarima poručili kako im je drago da se Lazić našalio na vlastiti račun te pokazao da situaciju shvaća ozbiljno.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se 25. rujna 2025. oko jedan sat iza ponoći, u blizini isključenja za Arenu u Beogradu. Darko je, prema izvještajima, iz leasing kuće, upravljao Mercedes i udario u autobus u kojem nije bilo putnika. Samo vozač je bio za upravljačem i nije zadobio ozljede. Također, u medijima se pojavila informacija da je imao 1,9 promila alkohola u krvi u trenutku nesreće, što je on za medije negirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaso je kralj! Hit-izjavom nasmijao cijelu regiju, ovo može samo on