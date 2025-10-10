Darko Lazić donio drastičnu odluku nakon prometne nesreće: 'Više ne morate brinuti'
Darko se sada oglasio na društvenim mrežama i istaknuo jedan bitan detalj
Srpski pjevač Darko Lazić (33) ponovo je privukao pažnju javnosti nakon prometne nesreće koju je doživio sa suprugom Katarinom dok su se vraćali s promocije pjesme njegove šogorice Tijane Matić. Naime, u novoj objavi na Instagramu, pjevač je najavio nastup zakazan za 18. listopada u jednom beogradskom klubu, a njegova izjava izazvala je brojne reakcije.
“Dragi moji, 18. listopada je veliko otvaranje sezone. Vidimo se obavezno i ne brinite – dolazim s vozačem, tako da je sve sigurno!”, naveo je.
Ova poruka dolazi samo dva tjedna nakon prometne nesreće, a mnogi su u komentarima poručili kako im je drago da se Lazić našalio na vlastiti račun te pokazao da situaciju shvaća ozbiljno.
Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se 25. rujna 2025. oko jedan sat iza ponoći, u blizini isključenja za Arenu u Beogradu. Darko je, prema izvještajima, iz leasing kuće, upravljao Mercedes i udario u autobus u kojem nije bilo putnika. Samo vozač je bio za upravljačem i nije zadobio ozljede. Također, u medijima se pojavila informacija da je imao 1,9 promila alkohola u krvi u trenutku nesreće, što je on za medije negirao.
