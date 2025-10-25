Dario Zurovec o hobijima i svojoj djevojčici: 'Trudim se pružit joj maksimum svoje ljubavi'

Gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik Dario Zurovec je u razgovoru s nama otkrio zašto mu ova godina prolazi u radnom ritmu, što ga najviše opušta u slobodno vrijeme, kako se nosi s izazovima političkog života, ali i zašto njegov 39. rođendan koji slavi 25. studenog, planira provesti bez velike proslave.

U nastavku pročitajte što nam je sve otkrio.

Sljedeći mjesec vam je rođendan. Znate li već sada kako ćete ga proslaviti?

Osobno se još nisam stigao time baviti. Kako nije okrugli rođendan, mislio sam veću feštu napraviti za četrdeseti, a ovaj će proći radno u uredu. Za sada planova nemam, no možda se i predomislim ako budu dobri vremenski uvjeti i ako obaveze u Gradu i Saboru to dopuste.

Kao gradonačelnik Svete Nedelje imate pune ruke posla, a čime se bavite u slobodno vrijeme?

Trenutno je slobodnog vremena ekstremno malo. U proteklih godinu dana dosta sam smanjio hobije, najviše zbog dužnosti gradonačelnika i saborskih aktivnosti, ali i prekomjernog ''granatiranja'' koje sam prolazio kroz politiku. Također, sada sam uključen i u županijsku politiku u većem obimu. U zadnje vrijeme, ako stignem, odem na planinarenje ili poneko trail trčanje da relaksiram glavu, a ponekad i na hrvanje.

Privlače li vas neki ekstremni sportovi i ako da, koji?

Trenutno mi je ispušni ventil hrvanje grčko-rimskim stilom, ali u vrlo malom vremenskom obimu, kod jednog od naših najboljih hrvača, Bože Starčevića. To koristim kao pripremu za Spartan utrke jer su naučeni hvatovi zaista korisni, a sport je iznimno dobar za izdržljivost i snagu. Moram priznati da mi je hrvanje najnaporniji sport koji sam probao i da su to uistinu najjači borci koje sam do sada sreo. Samo zagrijavanje za trening je pomalo divljačko, ali mi se dopada i već nakon par treninga čovjek osjeti ogroman napredak. Upale mišića neću spominjati (smijeh).

Imate li neku neobičnu naviku ili hobi koji bi podijelili s nama?

Trenutno mi je najveći hobi gledanje crtića s kćeri. ''Gabi i maca'' je omiljeni. Mačkorena, Pandi i Mačkolačić su mi novi najbolji prijatelji (smijeh). Povremeno mi je hobi i slaganje legića, to me opušta, ali je sve rjeđe kako se gomilaju obaveze. Novi hobi mi je da zaspim čim legnem u krevet.

Jeste li dobar vozač ili smatrate da je vaša bolja polovica bolja u tome?

Vozim izuzetno sporo i nikad nisam slupao auto, ako se to može uzeti kao kriterij. Rekao bih da sam se kroz promjene raznih automobila i kroz puno kilometara izvježbao, no ne bih se nazvao dobrim vozačem. Najbolji vozači koje znam su žene pa njima dajem općenitu prednost u svakom slučaju.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Je li vam teško živjeti pod povećalom i tko vam pruža najveću podršku u teškim trenucima?

Meni osobno više nije toliko, ali rijetko kada je mir. Jednom do dvaput tjedno znam imati i jako neugodne situacije s kojima se treba znati nositi i to realno nije za svakoga. Sada sam se već naučio na to, ali sigurno to nije neka prirodna situacija. Kad bih vam, primjerice, pokazao svoj Inbox na Facebooku, mislim da biste mi sugerirali da tražim policijsku zaštitu od količine uvreda i prijetnji koje dobivam godinama, no ne radim od toga predstavu. Mislim da bih kao političar trebao možda i jače početi govoriti o internetskom nasilju koje je, po mojoj procjeni, dosta uzelo maha zadnjih par godina i otišlo u malo jače ekstreme.

Ako se meni i drugima pišu kojekakve gadosti, tko zna što sve interno trpe djeca i mladi. Mislim da bi se tome trebalo malo više posvetiti pažnje.

Koje su neki roditeljski trikovi koje smatrate spasom?

Nemam nikakvih roditeljskih trikova niti bih nekome savjetovao bilo što oko roditeljstva jer svi savjeti koje sam dobio bili su promašeni čim sam ih primijenio, stoga nikome ne pametujem niti sugeriram. Svako dijete je drukčije i traži prilagodbu roditelja. Ujedno, svaki roditelj definitivno bolje zna svoje dijete nego primjerice ja. Pokušavam svojem djetetu pružiti maksimum svoje ljubavi i po mnogo toga nisam baš tipičan.

Opušta me i parkić i trčanje s djecom, zezancija i najbolje savjete i prijedloge projekata i sugestije za svoj rad sam dobio baš od same djece.

