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Nitko nije ostao ravnodušan: Danka iz 'Ljubav je na selu' pokazala isklesanu figuru

Nitko nije ostao ravnodušan: Danka iz 'Ljubav je na selu' pokazala isklesanu figuru
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Foto: RTL

Bivša kandidatkinja popularnog showa podijelila je fotku s bazena i u kratkom roku prikupila mnoštvo komplimenata oduševljenih pratitelja

18.7.2026.
20:43
Hot.hr
RTL
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Danka Matusijević, 45-godišnja fitness trenerica iz Bijeljine i jedno od najupečatljivijih lica nedavne sezone RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Ovog puta, umjesto snimaka iz teretane, podijelila je trenutak opuštanja uz bazen, no čak i u ležernom izdanju, njezina objava nosi snažnu poruku o životnom stilu koji promovira.

 

Rezultat discipline, a ne genetike

Na objavljenoj fotografiji Danka pozira u selfieju pokraj bazena, odjevena u bikini životinjskog uzorka i bijelu košulju. Iako je objava popraćena tek jednostavnim emotikonima sunca i zalaska, njezina istrenirana figura govori više od riječi. Ona služi kao izravan podsjetnik na njezinu poznatu izjavu kako njezin izgled nije rezultat genetike, već isključivo discipline i napornog rada. Njezini pratitelji su, sudeći po komentarima punim emotikona vatre i podrške, s odobravanjem dočekali ovu ljetnu objavu.

Od fitness dvorane do malih ekrana

Danka je široj javnosti postala poznata sudjelovanjem u 18. sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu', koja se počela emitirati u studenom 2025. godine. U emisiju je ušla kao, kako je sama rekla, "ostvarena ličnost" koja budućem partneru može mnogo ponuditi, a tražila je muškarca koji dijeli njezine životne vrijednosti i razumije njezin dinamičan život. Svojom snažnom osobnošću i beskompromisnim stavom o disciplini brzo je privukla pažnju medija i gledatelja, dokazavši da je njezin put od uspješne poduzetnice do reality zvijezde bio prirodan korak koji joj je dao novu platformu za promociju zdravog života.

 

Ljubav Je Na SeluLjetoBazen
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