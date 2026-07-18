Nitko nije ostao ravnodušan: Danka iz 'Ljubav je na selu' pokazala isklesanu figuru

Danka Matusijević, 45-godišnja fitness trenerica iz Bijeljine i jedno od najupečatljivijih lica nedavne sezone RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Ovog puta, umjesto snimaka iz teretane, podijelila je trenutak opuštanja uz bazen, no čak i u ležernom izdanju, njezina objava nosi snažnu poruku o životnom stilu koji promovira.

Rezultat discipline, a ne genetike

Na objavljenoj fotografiji Danka pozira u selfieju pokraj bazena, odjevena u bikini životinjskog uzorka i bijelu košulju. Iako je objava popraćena tek jednostavnim emotikonima sunca i zalaska, njezina istrenirana figura govori više od riječi. Ona služi kao izravan podsjetnik na njezinu poznatu izjavu kako njezin izgled nije rezultat genetike, već isključivo discipline i napornog rada. Njezini pratitelji su, sudeći po komentarima punim emotikona vatre i podrške, s odobravanjem dočekali ovu ljetnu objavu.

Od fitness dvorane do malih ekrana

Danka je široj javnosti postala poznata sudjelovanjem u 18. sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu', koja se počela emitirati u studenom 2025. godine. U emisiju je ušla kao, kako je sama rekla, "ostvarena ličnost" koja budućem partneru može mnogo ponuditi, a tražila je muškarca koji dijeli njezine životne vrijednosti i razumije njezin dinamičan život. Svojom snažnom osobnošću i beskompromisnim stavom o disciplini brzo je privukla pažnju medija i gledatelja, dokazavši da je njezin put od uspješne poduzetnice do reality zvijezde bio prirodan korak koji joj je dao novu platformu za promociju zdravog života.