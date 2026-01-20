Danijela Martinović o trenutku koji joj se urezao u pamćenje: 'Bila sam samo djevojčica'

Splitska pjevačica Danijela Martinović (54) raznježila je svoje pratitelje na Instagramu objavom stare fotografije, vraćajući se u vrijeme svojih glazbenih početaka. U emotivnoj objavi podijelila je priču o jednom spontanom nastupu koji se, kako kaže, dogodio bez plana i očekivanja, a na kraju je postao jedan od temelja njezine buduće, iznimno uspješne karijere.

Na fotografiji, koju možete vidjeti ovdje, vidimo vrlo mladu Danijelu na pozornici s mikrofonom u ruci, odjevenu u crni top i suknju na točkice, odjevnu kombinaciju koja odiše stilom kasnih osamdesetih. Uz fotografiju je podijelila i dirljivu anegdotu o tome kako je nastala.

"Taj dan sam otišla sama na Rivu. Kupila pizzetu, grickala i šetala se. Mama mi je sašila ovaj kompletić jer mama mi je tada šivala gotovo sve", započela je svoju priču pjevačica. Put ju je doveo do Prokurativa, kultne splitske pozornice, gdje su njezini prijatelji glazbenici imali ljetnu gažu.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

'U tom trenutku ja sam bila samo djevojčica'

Ono što je uslijedilo bio je trenutak čiste spontanosti koji joj je ostao urezan u sjećanje. "Pozvali su me na binu onako iz šale, a ja ko ja, popela se i uzela mikrofon. Bez najave, bez pripreme, bez očekivanja", opisala je Danijela. Istaknula je kako taj trenutak pamti kao podsjetnik da se najvažnije stvari u životu događaju upravo onda kada trebaju, bez velikih planova i forsiranja. "Ovo su bili nježni koraci mojih početaka, a to sam tek kasnije saznala. U tom trenutku ja sam bila samo djevojčica koja je sa svojim prijateljima zapivala", zaključila je s nostalgijom.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Obožavatelji u potrazi za godinom, pjevačica u sretnom razdoblju

Uz objavu, Danijela je svoje pratitelje izazvala da pogode o kojoj se godini radi, što je potaknulo lavinu komentara i nagađanja. Većina se složila da je riječ o kasnim osamdesetima, a kao najizglednije godine spominjale su se 1987., 1988. i 1989. Komentari su bili ispunjeni toplim riječima i podrškom, pokazujući koliko je pjevačica i danas omiljena među publikom koja je prati od samih početaka.

Ovaj dirljivi osvrt na prošlost dolazi u razdoblju ispunjenom srećom u privatnom životu pjevačice. Danijela, koja je tijekom 2025. godine proslavila 54. rođendan i objavila nove pjesme poput "Sve je na svon mistu", ne skriva da uživa u ljubavi s partnerom, bivšim policijskim inspektorom Josipom Plavićem.

Njezina karijera, koja je uslijedila nakon tih "nježnih koraka" na Prokurativama, uključivala je zvjezdane trenutke kao pjevačice grupe Magazin, dva uspješna nastupa na Eurosongu i solo karijeru s brojnim hitovima koji su je učinili jednom od najprepoznatljivijih lica hrvatske glazbene scene.

POGLEDAJTE VIDEO: Rene Bitorajac kod Mojmire najavio 'Svadbu': 'Uvijek bude uvrijeđenih, ali zaboli me'