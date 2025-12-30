Danijela Martinović raznježila fotografijom s mamom i tatom: 'Neizmjerno zahvalna'

Splitska pjevačica Danijela Martinović (54), jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske glazbene scene, kraj 2025. godine obilježila je na posebno emotivan način. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila intiman obiteljski trenutak, podijelivši fotografiju koja odiše toplinom i nostalgijom te je izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Objava je pružila rijedak uvid u privatni život pjevačice, podsjetivši mnoge na važnost obiteljskih vrijednosti u blagdansko vrijeme. Na fotografiji koju možete vidjeti ovdje, snimljenoj u, kako se čini, obiteljskoj kuhinji, Danijela sjedi za stolom s roditeljima, mamom Ivankom i tatom Ivanom.

Njezin široki, iskreni osmijeh i očev zaštitnički zagrljaj govore više od tisuću riječi, a cijeli prizor odiše jednostavnošću i dubokom obiteljskom srećom. Pjevačica je uz fotografiju napisala dirljivu poruku u kojoj je iskazala duboku zahvalnost za trenutke provedene s najmilijima.

Prisjetila se dragih joj uspomena

"Neizmjerno zahvalna. Za istim stolom za kojim smo slavili i Božiće i rođendane i imendane i Nove godine više od 40 godina", započela je Danijela. U nastavku je opisala kako je taj stol, premda malen i naslonjen na zid, "kao i većina stolova našega djetinjstva", uvijek bio ispunjen smijehom i ljubavlju.

"Za ovim stolom uvijek je bila gužva sa puno smijeha i baš uvijek je bilo mjesta za sve", dodala je, evocirajući sjećanja na djetinjstvo koja su mnogi njezini obožavatelji prepoznali kao dio vlastitih uspomena.

Odjek objave nakon godine pune uspjeha

Ova obiteljska fotografija stigla je samo nekoliko dana nakon što je Danijela održala veliki koncert na Badnjak u svom rodnom Splitu, gdje je na Pjaci pjevala pred tisućama sugrađana. Nakon niza profesionalnih uspjeha i užurbanog rasporeda, pjevačica je pronašla mir u krugu obitelji.

Njezina je objava snažno odjeknula među publikom, koja je u komentarima izrazila oduševljenje i podršku. "Divna ste Danijela i divne roditelje imate. Želim i vama i roditeljima puno zdravlja u Novoj 2026.", samo je jedan od brojnih komentara koji hvale njezinu prizemnost i ljubav prema obitelji. Drugi su istaknuli koliko cijene njezinu zahvalnost "na jednostavnim životnim stvarima".

