ZIMSKA IDILA /

Danijela Martinović pobjegla na snijeg i pokazala gdje puni baterije

Danijela Martinović pobjegla na snijeg i pokazala gdje puni baterije
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Pjevačica je odlučila uzeti predah nakon intenzivnog radnog razdoblja

16.1.2026.
15:19
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
Danijela Martinović (54), hrvatska pjevačica i jedna od najpoznatijih domaćih glazbenih zvijezda, odlučila je nakon intenzivnog prosinca napraviti pauzu i napuniti baterije u snježnom okruženju. Ovoga puta zaputila se u Zgornje Jezersko, malo mjesto na sjeveru Slovenije, gdje se Alpe susreću s netaknutom prirodom i potpunim mirom. 

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije vile u kojoj je boravila, kao i prizore snijegom prekrivenog krajolika. U opisima je istaknula koliko joj ovakav odmak od svakodnevice pomaže da se smiri i vrati sebi, daleko od rokova, obveza i gradske vreve. Objavu možete pogledati OVDJE.

Aktivni odmor koji traži hrabrost

Danijela već godinama bira ovakav tip odmora. Poznata je kao velika ljubiteljica zip linea i aktivnosti koje zahtijevaju dozu hrabrosti i povjerenja u vlastite sposobnosti. Više je puta otvoreno govorila kako joj upravo takvi trenuci pomažu da se oslobodi straha i potrebe za kontrolom. 

U rujnu prošle godine u jednu takvu avanturu upustila se i sa svojim partnerom Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom. Tada su na društvenim mrežama podijelili kadrove zajedničke zip line vožnje, uz puno smijeha i dobre energije.

Zajednički dom i mali životni projekti

Osim putovanja, Danijela i Josip posljednjih mjeseci velik dio slobodnog vremena posvećuju renovaciji zajedničkog doma u mirnom mjestu Zagrebačke županije. U uređenje su se, kako su otkrili, uključili osobno, uz pomoć bliskih ljudi, uživajući u svakom detalju.

Ljubav bez pritiska i planova

Kad je riječ o vjenčanju, par ne pridaje veliku važnost formalnostima. Josipu je, kako je ranije istaknuo za 24sata, važnije ono što žive svakoga dana, dok je Danijela priznala da se uz njega osjeća mirno i sigurno, bez potrebe za forsiranjem ili dugoročnim planiranjem. Taj osjećaj slobode i stabilnosti, kaže, ne bi mijenjala ni za što.

POGLEDAJTE VIDEO:Daliju Orešković stresla struja u Saboru

Danijela MartinovićOdmor
Danijela Martinović pobjegla na snijeg i pokazala gdje puni baterije