Danijela Martinović napravila neočekivani potez usred koncerta: 'Tako treba'

Snimka s nedavnog koncerta pjevačice Danijele Martinović (54) brzo se proširila društvenim mrežama zbog neočekivanog poteza koji je oduševio fanove. Danijela je, naime, tijekom nastupa pokazala kako joj je najvažnije osjećati se ugodno. Snimku koncerta je i sama objavila na društvenim mrežama, a zabavila je fanove tako što je energični nastup pred mnogobrojnom publikom odradila bosa.

Foto: Screenshot/Facebook

Ubrzo nakon toga potvrdila je kako se ne radi o slučajnom i spontatnom trenutku. Uz video koji je podijelila na društvenim mrežama, stavila je pjesmu „Ajde odmori“ i poručila „Većinu najljepših koncertnih trenutaka otpjevala sam bosa.“

Reakcije publike

Fanovi su bili oduševljeni njezinom iskrenošću i priznanjem kako joj je udobnost ipak najvažnija. Pjevačica oduvijek voli takvu opuštenost na koncertima, a u komentarima objave su se nizale samo pohvale.

"Bravo, tako treba, uživati u glazbi i plesu", "Briga te, ostani uvijek tako prirodna i vesela", "Tako je, udobno", "Danijela prirodna kao i uvijek", "Prošle su godine da se mučimo sa štiklama i žuljevima", piše u komentarima ispod snimke.