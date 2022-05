Danijela Dvornik (55) danas je na Instagram profilu objavila dva storija u kojima je pokazala kako na njezino tijelo utječe redovan odlazak u teretanu.

Danijela ističe kako joj je fizička aktivnost vrlo bitna, a posebno zato jer joj je, kazala je, put do vježbališta krcat prelijepom prirodom.

Dvornikova u teretanu putuje biciklom, što joj dođe kao odlično zagrijavanje za teretanu. "Kad se noge definiraju, onda možete nositi minjak i sa 55", objavila je u natpisu storyja.

Priznaje kako je treniranje jako raduje, a više o tome rekla je u jednoj od posljednjih objava na Instagramu na kojem je inače dosta aktivna.

"Jedna od stvari koja me raduje, a raduje me mnogo stvari, je trening. Bit ću dosadna kao i uvijek i nikad neću prestati govoriti koliko mi to znači i koliko mi to unaprjeđuje život. Želim vas poticati da mijenjate svoj život nabolje jer fizička aktivnost daje jednu drugu osobinu životu. Moj proces mijenjanja života započeo je upravo mijenjanjem sebe. Kompletni 'mindset' se pročistio i dobila sam sliku onoga sto želim i kako vidim svoj život. Čitajte, inspirirajte se, radite na sebi svakodnevno i krenite polako, ali ustrajno. Družite se s prirodom, ona daje mnoge odgovore", napisala je Dvornik.