Danijela Dvornik (55) dane provodi na otoku Braču, a svoje je Instagram pratitelje iznenadila Storyjem na kojem je objavila kako izgleda njezina kuća na otoku te kakvu ogradu ima na balkonu.

Uživa na otoku Braču

"Ako ništa drugo, pamtit će me po ogradi i odvažnosti", napisala je Danijela uz fotografiju kuće.

Danijela je na Storyju podijelila i fotografiju svog blagdanskog stola kojeg je posebno dotjerala za Uskrs.

"Petak, ručak, riba", napisala je u Danijela na fotografiji koju je podijelila na Veliki petak.

Podsjetimo, Danijeli je nedavno preminuo otac Ivo Kuljiš u 81. godini. "Znao je da je to kraj. Trebat će mi neko vrijeme da njegovo nedostajanje isprocesuiram, ali život ide dalje. Mnogo obaveza me čeka i veselim se", napisala je tada Danijela ispod očeve fotografije koju je podijelila na društvenim mrežama.

Osim toga, Danijela se pohvalila fotografijom iz teretane. "Jedna od stvari koja me raduje, a raduje me mnogo stvari, je trening. Bit ću dosadna kao i uvijek i nikad neću prestati govoriti koliko mi to znači i koliko mi to unapređuje život", započela je.

"Želim vas poticati da mijenjate svoj život na bolje jer fizička aktivnost daje jednu drugu osobinu životu. Moj proces mijenjanjem života započeo je upravo mjenjanjem sebe. Kompletni “mindset” se pročistio i dobila sam sliku onoga sto želim i kako vidim svoj život. Čitajte, inspiriraj te se, radite na sebi svakodnevno i krenite polako, ali ustrajno. Družite se s prirodom, ona daje mnoge odgovore", zaključila je Danijela koja i dalje naporno vježba.