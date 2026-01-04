Danijela Dvornik otvorila vrata svog doma pa najavila renovaciju: 'Ideje nisu došle preko noći'

Danijela Dvornik (56), jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, na društvenim mrežama često dijeli detalje iz privatnog života. Nakon što se protekle godine posvetila projektima u svom masliniku, novu 2026. godinu započela je s jednako ambicioznim planovima. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, otkrila je da je na red došlo novo poglavlje: preuređenje njenog doma u Sutivanu na otoku Braču, koji će dobiti svojevrsni "facelifting".

U podužem tekstu, Danijela je s više od sto tisuća svojih pratitelja podijelila uvid u svoj kreativni proces, usporedivši ga sa slavnim animiranim likom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Je li vam poznat onaj osjećaj kad vam mozak po noći toliko intenzivno radi da se u zoru dignete iz kreveta, napravite kavu i krenete u neku površnu realizaciju svih tih ideja, poput prof. Baltazara?", upitala je. Ideja o preuređenju kuće, kako kaže, nije došla preko noći, već je mjesecima "rasla i šaputala" dok konačno nije poprimila oblik.

Naglasila je da se ne radi o dramatičnim građevinskim zahvatima, već o "kozmetici za prostor i malo za glavu". Njen plan uključuje značajne estetske promjene koje će osvježiti cijeli dom. Kuhinja će, između ostalog, dobiti bijelu kvarcnu radnu ploču.

Umirujuća zelena nijansa provlačit će se i kroz hodnik, dok će prostor uz stepenice postati galerija za sve slike koje čekaju svoje mjesto. Dnevni boravak također će doživjeti korekcije: obogatit će ga nova maslinasta fotelja, a LED kamin vratit će se na stari zid, ali u novom "knauf odijelu". Praktična rješenja, poput kliznih vrata za prostoriju s perilicom rublja, zaokružit će ovu priču o transformaciji doma.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak