Danijela Dvornik otvorila vrata svog doma pa najavila renovaciju: 'Ideje nisu došle preko noći'
Danijela je s više od sto tisuća svojih pratitelja podijelila uvid u svoj kreativni proces, usporedivši ga sa slavnim animiranim likom
Danijela Dvornik (56), jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, na društvenim mrežama često dijeli detalje iz privatnog života. Nakon što se protekle godine posvetila projektima u svom masliniku, novu 2026. godinu započela je s jednako ambicioznim planovima. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, otkrila je da je na red došlo novo poglavlje: preuređenje njenog doma u Sutivanu na otoku Braču, koji će dobiti svojevrsni "facelifting".
U podužem tekstu, Danijela je s više od sto tisuća svojih pratitelja podijelila uvid u svoj kreativni proces, usporedivši ga sa slavnim animiranim likom.
"Je li vam poznat onaj osjećaj kad vam mozak po noći toliko intenzivno radi da se u zoru dignete iz kreveta, napravite kavu i krenete u neku površnu realizaciju svih tih ideja, poput prof. Baltazara?", upitala je. Ideja o preuređenju kuće, kako kaže, nije došla preko noći, već je mjesecima "rasla i šaputala" dok konačno nije poprimila oblik.
Naglasila je da se ne radi o dramatičnim građevinskim zahvatima, već o "kozmetici za prostor i malo za glavu". Njen plan uključuje značajne estetske promjene koje će osvježiti cijeli dom. Kuhinja će, između ostalog, dobiti bijelu kvarcnu radnu ploču.
Umirujuća zelena nijansa provlačit će se i kroz hodnik, dok će prostor uz stepenice postati galerija za sve slike koje čekaju svoje mjesto. Dnevni boravak također će doživjeti korekcije: obogatit će ga nova maslinasta fotelja, a LED kamin vratit će se na stari zid, ali u novom "knauf odijelu". Praktična rješenja, poput kliznih vrata za prostoriju s perilicom rublja, zaokružit će ovu priču o transformaciji doma.
