Influencerica Ella Dvornik (33) nedavno je na konferenciji 'Beep Up' otkrila da nikada nije završila srednju školu. Sada se na društvenoj mreži oglasila njezina majka, blogerica Danijela Dvornik (56) te otkrila kako se osjećala kada joj je kći rekla svoju odluku.

'Povuklo ju je zarađivanje novaca'

"Nije mi bilo svejedno, ali razumjela sam je. Iako je išla u privatnu školu, taj bullying koji je doživljavala nije joj bio jednostavan. Djeca su bila baš okrutna. Moja greška je bila što je nisam upisala u normalnu umjetničku školu iz svog straha koji je bio apsolutno neopravdan", započela je Danijela u Instagram liveu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Danijela Dvornik

"Htjela sam joj olakšati, a zapravo sam napravila istu grešku kao moja mama koja mene nikad nije slušala što ja želim i što ne želim. Onda je upisala dopisnu školu, dala tamo par ispita i na kraju ju je povuklo zarađivanje novca. Ja sam tad rekla sebi – uvijek može završiti. Ako nešto u životu želiš napraviti – napravit ćeš kad tad", rekla je.

'Dino je sve to fleksibilno gledao'

Danijela se prisjetila pokojnog supruga, glazbenika Dine Dvornika te objasnila kako je on gledao na Ellinu odluku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Miranda Cikotić/PIXSELL Foto: Miranda Cikotić/PIXSELL Danijela i Dino

"Dino je sve to vrlo fleksibilno gledao. On je školu prolazio samo da prođe. Volio je sve da budu dvojke. Bio je talentiran za glazbu, a nije znao note. Da mu nije bilo mame, ni on ne bi završio srednju školu", otkrila je blogerica.

'Forsiranje fakulteta nema smisla'

Danijela tvrdi da njezina kći danas puno zarađuje iako nije završila srednju školu, a najbitnije od svega joj je, kako kaže, da njezino dijete bude zdravo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bih voljela da moje dijete završi na tabletama, da je pere anksioznost, depresija. To su danas normalne stvari, ljude to ne brine. Djeca koja danas idu na fakultet piju tablete da bi mogla doći normalno na predavanje. Nikad mi to forsiranje fakulteta nije imalo smisla. Moja kćer danas zarađuje više nego neki inženjer s faksom. Na kraju dana, najbitnije vam je da je dijete zdravo u glavi", zaključila je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, Ella je ranije krenula u Umjetničku školu u Zagrebu, no odustala je već u drugom razredu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", ispričala je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Influencerica je od školovanja odustala kako bi snimala seriju 'Rođaci', no na kraju, serija nije ni došla do malih ekrana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno", dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Sisačka srednja škola prednjači u Europi: Ima programe i za odrasle! Ravnatelj za RTL Danas otkrio detalje