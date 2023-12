Ella Dvornik i Charles Pearce vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu. "Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim!", napisala je tada Ella na Instagramu te tako svojim pratiteljima objasnila kako to da su se ona i Charles vjenčali baš u Las Vegasu, pa eto odgovora.