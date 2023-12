Ella Dvornik (32), popularna influencerica koja trenutačno prolazi kroz proces razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea (45), nedavno je otkrila šokantnu vijest o sebi za koju mnogi nisu znali.

Ella je na konferenciji 'Beep Up' otkrila da nikada nije završila srednju školu. Naime, krenula je u Umjetničku školu u Zagrebu, no odustala je već u drugom razredu.

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", otvorila je dušu.

Ella je od školovanja odustala kako bi snimala seriju 'Rođaci', no na kraju, serija nije ni došla do malih ekrana.

"Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno", dodala je.

Podsjetimo, Ellu smo gledali u poznatom reality showu 'Dvornikovi', u kojem je glumila s ocem, glazbenikom Dinom i majkom Danijelom (56).

Influencerica se nedavno na društvenoj mreži prisjetila svojeg glumačkog iskustva iz tinejdžerskih dana i objavila kratak uvid u neke dijelove popularnog Realitija koji je rađen po uzoru na show 'The Osbournes'.

"Kakve sam snimke dobila danas. Hvala Senade, iz čista mira me nazvao da je našao neke kasete mog tate. Divne uspomene", napisala je.

