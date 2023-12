Blogerica Danijela Dvornik (56) ovu noć se susrela s problemima s kojima se susreću mnogi ljudi. Priznala je kako je noćas imala nesanicu, a razlog tome nije bio samo puni mjesec.

Danijela je putem Instagram storyja ispričala kako se prisjetila zagrebačkog potresa, koji je bio 22. ožujka 2020. godine te se bojala zaspati.

"Noć obasjana punim mjesecom i temperaturom zraka svojstveno za proljeće me iscrpila. Nikako zaspati. Kad sam konačno krenula u san, iz nekog nepoznatog razloga vrtila mi se misao o potresu. Možda zbog besprijekorne tišine koja me podsjetila na zagrebački potres", napisala je Danijela te dodala i kako je saznala da je i bio potres, no nije ga osjetila.

"Jutros čitam da je bio neki lagani potres, ali ja nisam ništa osjetila", napisala je.

Foto: Instagram Foto: Instagram Danijela Dvornik objavila na story

Podsjetimo, Danijela se nedavno prisjetila jednog događaja sa pokojnim suprugom Dinom Dvornikom.

Ispričala je kako je njezin pokojni suprug zbog nastupa dolazio doma u rano jutro, a zbog adrenalina nije mogao spavati te je pokušavao pričati s njom, no Danijela koja je bila u polusnu nije ga slušala.

"Nije volio tišinu, adrenalin bi ga još držao pa nije mogao ni zaspati. Imao je potrebu pričati pa bi mi otvorio vrata sobe i otišao u dnevni boravak na drugom kraju stana i od tamo pričao… meni koja spavam, a ja bih svako malo kroz san prozborila: Mmmmm..aha…ok, davajući mu na znanje da čujem sto priča iako nisam imala blage veze", napisala je Danijela tada.

