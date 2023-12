Bivša supruga preminulog pjevača Dine Dvornika, Danijela Dvornik (56) još je jednom pokazala koliko joj nedostaje prisjetivši se uspomena njim, a jedan od njih je jedan događaj dok se vraćao sa svog nastupa gdje je on htio pričati s njom, a ona ga nije doživljavala.

Danijela je putem svog Instagrama objavila svoj "selfie", a podulji opis posvetila je svom preminulom suprugu. Na početku opisa napisala je stihove pjesme preminulog pjevača, "Noćas" te otkrila kako joj je ona teški "fleshback".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prolaziš kao pijesak

Kroz život moj

Tvoje tijelo je uz

Moje savršeni kroj

Neka bude cijela vječnost

Da budem samo tvoj

Za ljubav i za tebe

Dat ću život svoj

Ova pjesma u podlozi …..flashback teški. Svaka pjesma me vrati točno u vrijeme kad je nastala . A nisam je čula dugo i sad kad sam je slušala odvrtio mi se kratkometražni film u glavi", započela je Danijela.

Bila je nezainteresirana za razgovore

Nakon toga, prisjetila se jednog trenutka dok je Dino dolazio kući s koncerta te priznala kako ga je uvijek nakon nastupa držao adrenalin pa nije mogao zaspati, a dok bi Danijeli prepričao događanja s koncerta, ona bi zbog pospanosti bila nezainteresirana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On dolazi u rano jutarnji sat kući nakon koncerta iz nekog grada. Par tisuća ljudi je na njegovom koncertu skupa s njim plesalo i pjevalo, skandiralo njegovo ime, a on se po tko zna koji put toj istoj publici davao 150 posto. Tamo negdje na toj pozornici on je bio kralj u svom kraljevstvu.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Danijela i Dino

Čim bi otvorio vrata stana , znao je da Ella i ja spavamo totalno nesvjesne sto se njemu događalo. Nije volio tišinu, adrenalin bi ga još držao pa nije mogao ni zaspati. Imao je potrebu pričati pa bi mi otvorio vrata sobe i otišao u dnevni boravak na drugom kraju stana i od tamo pričao… meni koja spavam, a ja bih svako malo kroz san prozborila: Mmmmm..aha…ok, davajući mu na znanje da čujem sto priča iako nisam imala blage veze", rekla je blogerica te prepričala tadašnji njihov dijalog,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I onda nakon cijelog njegovog monologa čula bi: 'Dani, ma ti mene uopće ne slušaš ! Je** se tebi di sam ja bia ! Je li imaš šta za reći ????, ja bih viknula iz kreveta 'imam, kad završiš s cigaretama, iskreni pepeljaru u smeće i otvori prozor ! Nemoj zaboravit.'

On bi još neko vrijeme sjedio u dnevnom boravku ali bi ga samoća i tišina koju nije voli ,otjerala u krevet. Koliko god ova moja zadnja rečenica zvučala neizainteresirano i hladno, značila je jako puno. Značilo je da je došao doma", prepričala je Danijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O njegovom poslu

Na kraju je ispričala i kako je izdržala njegov takav posao.

"A tu je bio običan muž i otac koji je došao iz noćne smjene", tada nisam nikada razmišljala o toj tranziciji iz Dina “zvijezde “ i Dina “ običnog “ u svega nekoliko sati, i kako je to utjecalo na njega. Jer, razmišljajući sada, to uopće nije bilo lako. Pa ipak, Dino nije volio hotelske sobe, radije bi vozio kući, htio je spavati u svom krevetu sa ženom koja ga nije slušala", rekla je na kraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojni pratitelji bili su oduševljeni njezinim riječima.

"Doma ga je čekalo uzemljenje i sidro koje se zove sigurnost, ljubav i dom. Koliko god su emocije s koncerta bile jake, vraćao se u svoju sigurnu i mirnu luku; k tebi", "Koliko ljubavi u ovom tekstu", "Ovo je tako lijepo, baš ste imali lijepi odnos. To je baš bila prava ljubav, mnogi ju nikada ne dožive", "Lijepe riječi. Dino Kralj, a opet običan kao mi. Sve njegove pjesme me uvijek vrate tamo negdje…", bili su samo neki od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Karizmatičan, problematičan i ispred svoga vremena: Koga je Dino Dvornik naučio plesati i zašto ga nećemo zaboraviti?